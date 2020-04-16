В Бийске волонтеры и коммунальщики спасли пса, который два дня звал на помощь

В Бийске пес оказался заперт в помещении с горячими трубами. Два дня он просидел без еды и воды.

Все это время собака скулила и лаяла, но услышали ее только на третий день. Молодой человек проходил мимо, обратил внимание на беспомощное животное и позвонил волонтерам. Активисты обратились в диспетчерскую службу. На призыв о помощи откликнулась администрация города и управление ЖКХ, рассказали в сообществе "Инцидент Бийск".

Через несколько минут после звонка на место приехали сотрудники аварийной службы, которые вытащили собаку из заточения. Очевидцы отметили, что пес понимал, что ему оказывают помощь, и не сопротивлялся коммунальщикам.