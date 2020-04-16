В Бийске волонтеры и коммунальщики спасли пса, который два дня звал на помощь

В Бийске пес оказался заперт в помещении с горячими трубами. Два дня он просидел без еды и воды.
Все это время собака скулила и лаяла, но услышали ее только на третий день. Молодой человек проходил мимо, обратил внимание на беспомощное животное и позвонил волонтерам. Активисты обратились в диспетчерскую службу. На призыв о помощи откликнулась администрация города и управление ЖКХ, рассказали в сообществе "Инцидент Бийск".
Через несколько минут после звонка на место приехали сотрудники аварийной службы, которые вытащили собаку из заточения. Очевидцы отметили, что пес понимал, что ему оказывают помощь, и не сопротивлялся коммунальщикам.
Комментарии
В Бийске пес оказался заперт в помещении с горячими трубами. Два дня он просидел без еды и воды.
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Так понимаю,помещение - бойлерная. Беспечные коммунальщики после посещения ,закрыли,не удосужившись осмотреть.
Через два дня история попадает в разряд героических ,но по сути своей,являеется следствием разгильдяства.
Единственные герои этой истории - собака и молодой человек ,оставшийся неравнодушным. Не исключаю,что до него проходило много потенциальных претендентов в "героизм",но равнодушие победило.А может просто нежелание вникать в проблему.
Хорошо, что все закончилось !). Но посмотреть видео я не решилась )