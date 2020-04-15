Прибывших из-за рубежа россиян направили в обсерватор Алтайского края

Два автобуса с россиянами, прибывшими из Вьетнама, Индонезии и Таиланда, въехали в Алтайский край, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В них находятся 67 россиян, в том числе пятеро жителей Алтайского края, которые 15 апреля прилетели авиарейсом в Казахстан.

"После долгого перелёта наших граждан впервые смогли покормить только на территории Алтайского края после пересечения границы, — уточнили в пресс-центре региона. — Можно по-разному оценивать действия наших сограждан, отправившихся за рубеж в столь неспокойное время, но надо знать, что многие были там по работе".

Ближайшее время они проведут в обсерваторе, который оборудовали на базе санатория "Сосновый бор", который расположен в селе Зудилово Первомайского района. Там пребывают еще пятеро россиян, которые прибыли из Москвы.

Если в течение двух недель у обитателей обсерватора коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться в свои дома.