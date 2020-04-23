Крупный завод стройматериалов на Алтае открыл интернет-магазин

Завод строительных материалов "Сибирский металлоцентр" запустил онлайн-торговлю. Теперь покупатели смогут сделать свой выбор, несмотря на действующий режим самоизоляции. Это особенно актуально сейчас, когда жители Алтая открывают дачный сезон и переезжают за город после зимы; домовладельцы продолжают строительство или делают ремонт. Для таких работ необходимы материалы, которые теперь можно купить в "Сибирском металлоцентре" через интернет.

Завод предлагает клиентам все необходимое для кровли, фасада и водосточных систем. В ассортименте "Сибирского металлоцентра" есть заборы и ограждения, теплицы и крепёж – и это только основная часть производимой продукции. Кроме того, и собственники жилья, и профессиональные строители найдут любые товары и материалы для работы. Вариантов множество – можно подобрать решения для любого бюджета. А поиск не вызовет затруднений – специалисты проработали навигацию на сайте так, чтобы сделать её интуитивно понятной и удобной. Оформление заказа проходит быстро, способы оплаты в интернет-магазине предлагаются любые. Также действуют акции и скидки.

"Сибирский металлоцентр" реализуют продукцию, которую производит сам. Именно поэтому товар на складе есть всегда, а сотрудники готовы быстро отгрузить нужный объём. Забрать заказ со склада можно самостоятельно или оформить доставку. Причём осуществляют её не только в пределах Барнаула, но и по всему Алтайскому краю. Например, груз могут отправить в Бийск, Алейск, Заринск. Подробную информацию о доставке и её цене можно узнать на сайте интернет-магазина.

"Сибирский металлоцентр"

г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 117

г. Барнаул, ул. Просторная, 137

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

г. Барнаул, ул. Попова, 183а

г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 74

*АО "СМЦ-ТРЕЙД",

ОГРН 1072208000655