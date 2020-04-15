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"Откинуло метров на 50". Девушку сбили в Барнауле

, ИА "Амител"
Пострадавшую госпитализировали на автомобиле скорой помощи

Девушка попала под колеса автомобиля вечером 15 апреля в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Горно-Алтайской, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По словам местной жительницы, пострадавшую "откинуло метров на 50". Девушка осталась жива.

Ее госпитализировали на автомобиле скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее amic.ru писал, что прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который сбил ребенка и тем самым нанес тяжкий вред его здоровью.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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