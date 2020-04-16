Четверг, 16 Апрель, 08:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,71
€ 80,67
7°

24490 +0
Обь
370см -21


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

И снова минус. В Алтайском крае ожидают холодные ночи

, ИА "Амител"
Температура в темное время суток может опускаться ниже нуля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели станет холоднее, но затем наступит потепление, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

16 апреля в регионе будет достаточно сильный ветер. Его скорость составит 6-11 м/с, порывы до 18 м/с. В северных районах пройдут небольшие дожди.

Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки +11…+16 градусов (в Барнауле – от +11 до +13 градусов).

В ночь на 17 апреля будет прохладнее – от -2°C до +3°C (в Барнауле – от 0°C до +2°C).

Кроме того, метеорологи предупредили о возможных подтоплениях прибрежной территории рядом с райцентром Красногорского района. По прогнозам, вода в реке Чапша может превысить критическую отметку в 600 см с четверга по субботу.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
08:32
Ученые: ожирение опаснее рака для больных COVID-19 1
08:20
Пожарный из США за секунду стал миллионером, но тут же потерял свое состояние 1
08:04
В Бийске волонтеры и коммунальщики спасли пса, который два дня звал на помощь 2
07:46
Диетолог назвала дешевый и доступный продукт для укрепления иммунитета 1
07:31
"Уповаем на волю Божью". Как Барнаул будет встречать Пасху 0
07:17
Своих не бросаем. Алтайскому экспорту помогут пробиться через закрытые границы 0
07:03
"Ну есть больные и есть". Что говорят в алтайских селах, куда уже проник коронавирус 5
06:48
Алтайские туристы просят новосибирского губернатора помочь им вернуться на родину 4
06:32
Папа – шутник, или Что происходит, когда детей оставляют с отцами 2
06:18
Чистый четверг: что можно и что нельзя делать в этот день? 0
06:03
И снова минус. В Алтайском крае ожидают холодные ночи 0
23:48
"Откинуло метров на 50". Девушку сбили в Барнауле 6
23:14
Прибывших из-за рубежа россиян направили в обсерватор Алтайского края 5
22:37
Алтайский Минздрав уточнил число детей, зараженных коронавирусом в крае 1
22:31
Алтайские коммунисты провели онлайн-пикеты против поправок в Конституцию 11
22:08
Пробег и модель не важны: как беспроблемно оформить автостраховку 0
21:34
Жители Алтайского края жалуются на отказы в медпомощи 0
21:10
Больше денег и кредитов. Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса 4
20:58
Более 180 тысяч россиян за неделю захотели признать себя безработными 1
20:31
Путин: "Регионы получат еще 200 млрд рублей на сбалансирование бюджета" 2
20:28
12 тысяч на работника. Путин пообещал бизнесу безвозмездную поддержку 7
20:17
Многодетным семьям Алтая выдадут продуктовые наборы 1
20:12
Обращение Владимира Путина к россиянам 15 апреля. Текстовая трансляция 10
19:56
Неудачный маршрут. Сотрудники алтайской колонии спасли тонущего в болоте мужчину 2
19:06
Депутат заявил, что священная мумия защищает Алтай от коронавируса 10
18:38
СКР опубликовал видео с горящим в Шереметьево SSJ-100 и назвал виновника инцидента 9
18:10
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 17 13
17:57
Ученые выяснили, кто был нулевым пациентом с коронавирусом в России 8
17:49
Спрос на готовый бизнес в Барнауле вырос 5
17:35
Жителям Исландии посоветовали обнимать деревья во время пандемии COVID-19 3
17:20
Житель Алтайского края стал миллионером благодаря лотерее 12
17:07
Губернатор назначил 15 членов Общественной палаты Алтайского края. Есть новенькие 1
16:48
Владимир Путин выступит с новым обращением 26
16:40
"Нечем бить по России". Украина может остаться без топлива для ракет 9
16:29
Авигея и Всевлад появились на свет в Алтайском крае в период пандемии 4
16:19
Жительница Алтая добилась лечения рака через прокуратуру 6
16:06
Названа самая популярная среди соискателей профессия в условиях пандемии коронавируса 0
15:55
Пропала в Международный женский день. Несовершеннолетнюю девушку ищут в Барнауле 0
15:42
Улицу затопило из-за коммунальной аварии в Барнауле 3
15:30
Жители Алтайского края стали чаще обращаться за юридической помощью дистанционно 0
15:17
Паника есть, но жизнь продолжается. Как жители Заринска отреагировали на коронавирус 5
15:05
Фонд МСП сделает для алтайских предпринимателей бесплатные сайты 0
14:57
Республика Алтай осталась последним регионом, где нет подтвержденных случаев COVID-19 29
14:50
В РПЦ рассказали, как освятить яйца и куличи не выходя из дома 5
14:36
Барнаульские кафе и рестораны просят у Виктора Томенко разрешения на работу 49
14:27
В Эквадоре пожарный устроил концерт для людей, которые сидят на карантине 1
14:14
Придумали долг и забрали сломанный автомобиль. Угонщиков задержали в Алтайском крае 3
14:01
У вернувшихся из Азии алтайских туристов есть два варианта прохождения карантина 8
13:53
Первый человек, получивший вакцину от коронавируса, рассказал о своих ощущениях 1
13:36
Глава Змеиногорска лично взялся за решение проблемы с мусорным полигоном 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.