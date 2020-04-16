И снова минус. В Алтайском крае ожидают холодные ночи

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели станет холоднее, но затем наступит потепление, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

16 апреля в регионе будет достаточно сильный ветер. Его скорость составит 6-11 м/с, порывы до 18 м/с. В северных районах пройдут небольшие дожди.

Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки +11…+16 градусов (в Барнауле – от +11 до +13 градусов).

В ночь на 17 апреля будет прохладнее – от -2°C до +3°C (в Барнауле – от 0°C до +2°C).

Кроме того, метеорологи предупредили о возможных подтоплениях прибрежной территории рядом с райцентром Красногорского района. По прогнозам, вода в реке Чапша может превысить критическую отметку в 600 см с четверга по субботу.