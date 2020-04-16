Apple представила новый iPhone SE

Apple анонсировала новое поколение бюджетной линейки смартфонов iPhone SE. Новый девайс получил корпус от iPhone 8 и процессор от iPhone 11.

Гаджет оборудован 4,7-дюймовой IPS-матрицей, 12-мегапиксельной основной и 7-мегапиксельной фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев TouchID и процессором A13 Bionic. Об объеме оперативной памяти и емкости аккумулятора Apple пока не сообщила. Выхода на наушники нет.

iPhone SE доступен в трех цветах: белом, черном и красном. Логотип компании на задней панели смартфона сметился в центр — прямо как у iPhone 11 и 11 Pro. Кроме того, у нового iPhone SE в белом цвете передняя панель стала черной.

Предзаказы в России стартуют 23 апреля, цена за базовую модель составила 39 990 рублей.