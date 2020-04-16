Барнаульцы почти в три раза чаще стали искать работу на бирже труда

За последние три недели жители крупных российских городов в три раза чаще стали обращаться в службы занятости населения на фоне кризиса, вызванным пандемией коронавируса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании 2ГИС.

Согласно данным сервиса, за период с 23 марта по 12 апреля текущего года частота запросов в интернете адресов службы занятости выросла практически до 10 тысяч в день — это в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Так, в Барнауле частота запросов к концу третьей недели относительно первой выросла на 280%. Добавим, что в Новосибирске число поисковых запросов центров занятости выросло в 3,9 раза, а в Москве — в 4,8 раза в сравнении с тем же самым периодом за прошлый год.

При этом проблема с безработицей в стране будет только усугубляться. Как рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, в период кризиса, вызванным пандемией COVID-19, в России число увеличится число безработных с 2,5 млн до 8 млн.