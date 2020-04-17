Фитнес-клубы уйдут в интернет, общепит будет работать только на доставку, а многие компании Алтайского края закроют офисы и навсегда оставят сотрудников на "удаленке". Такими окажутся последствия самоизоляции и кризиса для многих компаний города, уверены барнаульские экономисты. Они отмечают, что некоторые организации, которые вынужденно перестроили бизнес-процессы, уже не захотят "откатываться" назад и сохранят новые модели работы.

Интернет-магазины и онлайн-тренинги

Введенный в стране режим самоизоляции показал, что рынок товаров и услуг Барнаула неплохо живет в Сети. Некоторые организации, которые не имели собственных сайтов и предлагали одежду, косметику, продукты, хозтовары "по старинке", открыли интернет-магазины. Даже после кризиса многие продолжат развивать это направление, считает заведующая кафедрой "Экономическая теория и предпринимательство" АлтГТУ Елена Болховитина.

"Многие компании впервые перешли на интернет-торговлю, например, магазины автозапчастей. Раньше они вообще не задумывались о том, чтобы предлагать товары в Сети, а сейчас формируют интернет-магазины. Скорее всего, после окончания кризиса они сохранят этот формат. Сфера общественного питания получила новый толчок. Организации, которые подключили доставку и хорошо себя зарекомендовали, продолжат двигаться в этом направлении, развиваться и получать доход. Для потребителя это удобно и быстро", – говорит Елена Болховитина.

Перестроили свою работу и фитнес-клубы, которые уже предлагают онлайн-тренировки, и фирмы по повышению квалификации, проводящие онлайн-мероприятия, вебинары и видеоконференции. Такой формат более интересен и удобен для клиентов, уверена Елена Болховитина.

"Жители Барнаула могут напрямую общаться с ведущими московскими и питерскими специалистами не выходя из дома. Для многих это удобно, не нужно тратить время на передвижение по городу", – считает эксперт.

"Отката" назад не будет

Тенденция к цифровизации сейчас наблюдается во всем мире, а кризис 2020 года только усилил ее распространение, в том числе в России и Алтайском крае, отмечает кандидат экономических наук Артем Поломошнов.

"Мы видим, как в России продвинулась платформа Zoom для занятий в режиме онлайн, усиливается электронный документооборот. В Москве появились электронные пропуска, в Китае было разработано специальное приложение для передачи данных о своем состоянии здоровья. Такая цифровизация приведет к ускоренному развитию всего мира, перемещению его в цифровую плоскость. Отката назад уже не будет", – отмечает Артем Поломошнов.

В Барнауле многие компании уже задумались о том, чтобы навсегда перевести работу сотрудников на "удаленку". Несколько недель самоизоляции показали, что планерки, совещания, конференции, обсуждения эффективно проходят не только в формате личного общения, но и по видеосвязи.

"Сейчас организации задумались: зачем им офисы, если можно посадить человека дома, где он и будет работать. Современные программные продукты это позволяют, а эффективность некоторых работников даже растет. Около 50% компаний в мире заявляют о возможности невозврата в офисы. Правда, переход на удаленную работу в России может принести некоторые неудобства людям старшего возраста, которые привыкли получать услугу от человека, например, оператора в банке, а не от "системы", техники. С интернетом они не знакомы, а терминалы для них сложны. Хотя некоторые торговые сети все же отказываются от продавцов и уже применяют кассы самообслуживания и терминалы для поиска и покупки товара", – говорит Елена Болховитина.

Спасение утопающих

А вот компании, которые не смогут перестроить свою работу, не откроют интернет-магазины, не наладят доставку и не оптимизируют работу сотрудников, рискуют покинуть рынок. Их не спасут даже принятые меры поддержки, уверен Артем Поломошнов.

"В последние кризисы наше правительство вело себя по такому сценарию: всем давало упасть, а поддерживало тех, кто удержался. Вероятно, и в этот раз все будет точно так же. Поддержка от государства должна быть увеличена, кредиты под 0% – это не поддержка. Возможно, когда ситуация несколько утихнет, мы действительно увидим эффективную помощь бизнесу. Но она достанется тем, кто сможет удержаться на рынке", – говорит эксперт.

Некоторые компании будут искусственно занижать показатели прибыли, применять незаконные схемы, чтобы получить эту поддержку. Однако эксперт считает, что обмануть государство вряд ли получится.

"Премьер-министр России Михаил Мишустин, еще будучи главной Федеральной налоговой службы, показал себя как сильный IT-управленец. Он многие вещи перевел в "цифру", с помощью разных программ увеличил собираемость налогов в стране. Если госпомощь будут предлагать через интернет-платформы, которые смогут отслеживать реальную информацию о компаниях, спекуляции сведут к минимуму", – уверен Поломошнов.

Эксперт отмечает, что ранее недооценил "глубину коронавирусной инфекции в России" и ее влияния на экономику. В марте при разговоре с корреспондентом amic.ru он был уверен, что уже к концу апреля мы пройдем пик по заболеваемости, начнется спад, а вместе с ним и восстановление экономики. Но сейчас экономист скорректировал свой прогноз:

"Думаю, что в мае ситуация сохранится. Глядя на опыт других стран, думаю, что только к началу июня мы сможем увидеть какие-то улучшения как с точки зрения эпидемиологической ситуации, так и экономики".