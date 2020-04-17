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"Удаленка" навсегда. Компании Барнаула после кризиса откажутся от офисов и уйдут домой

, ИА "Амител"
Многие фирмы уже оценили плюсы интернет-продаж и работы из дома
Удаленная работа / Фото: sharedspace.work

Удаленная работа / Фото: sharedspace.work

Фитнес-клубы уйдут в интернет, общепит будет работать только на доставку, а многие компании Алтайского края закроют офисы и навсегда оставят сотрудников на "удаленке". Такими окажутся последствия самоизоляции и кризиса для многих компаний города, уверены барнаульские экономисты. Они отмечают, что некоторые организации, которые вынужденно перестроили бизнес-процессы, уже не захотят "откатываться" назад и сохранят новые модели работы.

Интернет-магазины и онлайн-тренинги

Введенный в стране режим самоизоляции показал, что рынок товаров и услуг Барнаула неплохо живет в Сети. Некоторые организации, которые не имели собственных сайтов и предлагали одежду, косметику, продукты, хозтовары "по старинке", открыли интернет-магазины. Даже после кризиса многие продолжат развивать это направление, считает заведующая кафедрой "Экономическая теория и предпринимательство" АлтГТУ Елена Болховитина.

"Многие компании впервые перешли на интернет-торговлю, например, магазины автозапчастей. Раньше они вообще не задумывались о том, чтобы предлагать товары в Сети, а сейчас формируют интернет-магазины. Скорее всего, после окончания кризиса они сохранят этот формат. Сфера общественного питания получила новый толчок. Организации, которые подключили доставку и хорошо себя зарекомендовали, продолжат двигаться в этом направлении, развиваться и получать доход. Для потребителя это удобно и быстро", – говорит Елена Болховитина.

Перестроили свою работу и фитнес-клубы, которые уже предлагают онлайн-тренировки, и фирмы по повышению квалификации, проводящие онлайн-мероприятия, вебинары и видеоконференции. Такой формат более интересен и удобен для клиентов, уверена Елена Болховитина.

"Жители Барнаула могут напрямую общаться с ведущими московскими и питерскими специалистами не выходя из дома. Для многих это удобно, не нужно тратить время на передвижение по городу", – считает эксперт.

"Отката" назад не будет

Тенденция к цифровизации сейчас наблюдается во всем мире, а кризис 2020 года только усилил ее распространение, в том числе в России и Алтайском крае, отмечает кандидат экономических наук Артем Поломошнов.

"Мы видим, как в России продвинулась платформа Zoom для занятий в режиме онлайн, усиливается электронный документооборот. В Москве появились электронные пропуска, в Китае было разработано специальное приложение для передачи данных о своем состоянии здоровья. Такая цифровизация приведет к ускоренному развитию всего мира, перемещению его в цифровую плоскость. Отката назад уже не будет", – отмечает Артем Поломошнов.

В Барнауле многие компании уже задумались о том, чтобы навсегда перевести работу сотрудников на "удаленку". Несколько недель самоизоляции показали, что планерки, совещания, конференции, обсуждения эффективно проходят не только в формате личного общения, но и по видеосвязи. 

"Сейчас организации задумались: зачем им офисы, если можно посадить человека дома, где он и будет работать. Современные программные продукты это позволяют, а эффективность некоторых работников даже растет. Около 50% компаний в мире заявляют о возможности невозврата в офисы. Правда, переход на удаленную работу в России может принести некоторые неудобства людям старшего возраста, которые привыкли получать услугу от человека, например, оператора в банке, а не от "системы", техники. С интернетом они не знакомы, а терминалы для них сложны. Хотя некоторые торговые сети все же отказываются от продавцов и уже применяют кассы самообслуживания и терминалы для поиска и покупки товара", – говорит Елена Болховитина.

Спасение утопающих

А вот компании, которые не смогут перестроить свою работу, не откроют интернет-магазины, не наладят доставку и не оптимизируют работу сотрудников, рискуют покинуть рынок. Их не спасут даже принятые меры поддержки, уверен Артем Поломошнов.

"В последние кризисы наше правительство вело себя по такому сценарию: всем давало упасть, а поддерживало тех, кто удержался. Вероятно, и в этот раз все будет точно так же. Поддержка от государства должна быть увеличена, кредиты под 0% – это не поддержка. Возможно, когда ситуация несколько утихнет, мы действительно увидим эффективную помощь бизнесу. Но она достанется тем, кто сможет удержаться на рынке", – говорит эксперт.

Некоторые компании будут искусственно занижать показатели прибыли, применять незаконные схемы, чтобы получить эту поддержку. Однако эксперт считает, что обмануть государство вряд ли получится.

"Премьер-министр России Михаил Мишустин, еще будучи главной Федеральной налоговой службы, показал себя как сильный IT-управленец. Он многие вещи перевел в "цифру", с помощью разных программ увеличил собираемость налогов в стране. Если госпомощь будут предлагать через интернет-платформы, которые смогут отслеживать реальную информацию о компаниях, спекуляции сведут к минимуму", – уверен Поломошнов.

Эксперт отмечает, что ранее недооценил "глубину коронавирусной инфекции в России" и ее влияния на экономику. В марте при разговоре с корреспондентом amic.ru он был уверен, что уже к концу апреля мы пройдем пик по заболеваемости, начнется спад, а вместе с ним и восстановление экономики. Но сейчас экономист скорректировал свой прогноз:

"Думаю, что в мае ситуация сохранится. Глядя на опыт других стран, думаю, что только к началу июня мы сможем увидеть какие-то улучшения как с точки зрения эпидемиологической ситуации, так и экономики".  

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.04.2020 11:58
!

где вы таких "икспердов" берете, следует понимать что после серии взломов все эти организации откажутся от удаленки,тот же zoom дырявая поделка, а спецов по безопасности в барнауле по пальцам одной руки пересчитать. Так что ваш "иксперд" обычная баба ду......

17.04.2020 12:08
- гость -

Видимо, вы сам - не великий иксперд ) Про аренду серверов? не, не слышали... Берешь в аренду сервер в дата-центре (например, в Германии) настраиваешь удаленочку (можно и через закрытые каналы) и спокойненько работаешь. Уровень отказоустойчивости 99,9%. За два года работы с десятком таких серверов, было всего 2 сбоя, которые устранялись в течение 1-2 часов. Алё, какие взломы?
Стоимость аренды сервера начинается от 70евро. что равно аренде 7кв.м офиса даже не в центре Барнаула. Настраиваешь IP телефонию с переадресацией, раздаешь копеешные мобильники манагерам и отправляешь их домой. )
Кроме того, есть офигенный плюс, когда люди в масках хотят изъять твое железо. ))

17.04.2020 12:11
- гость -


17.04.2020 11:58
!
ЗЫ Чуть не забыл. Ваши *огно-поделки, типа зум никому в пень не уперлись. Юзают их отсталая дярёвня, да бедные учителя.

17.04.2020 12:29
- гость -

Да об этом уже только ленивый не сказал. Кто сможет - останется на удаленке. Рынок аренды сильно схлопнется. Проще настроить доступ так, чтобы он был безопасен.

17.04.2020 12:30
Я

реальное фото барнаульца на удаленке не помешало бы ))

17.04.2020 12:31
комрад

нунафиг из дома работать. Если люди экономят на аренде - значит они занимаются чем-то не тем. Низкомаржинальный бодишоп. Дешевый рабочий труд. А работа из дома - это для тех у кого нет детей.

17.04.2020 12:34
комрад

Ну и да, многие удаленщики любят работать в коворкингах.

17.04.2020 12:39
- гость -

И все таки он прав, ваша баба ду....Сейчас она такое навангавала, мужчину бы ей не помешало. И да, реальное фото бы барнаульца на удаленке не помешало бы, где под столом бегают дети и бабушка печет пирожки. Ах, пардон у среднего барнаульца 200м2 забыл же я.....есть личный кабинет что бы не отвлекали. То о чем она грезит обладает единицы и спецификой работы (IT как работали на удаленке так и работают) а менеджер завода с зп.25 тыщ который должен согласовать со всеми службами свою заявку и договоры не эффективен на удаленке.

17.04.2020 12:40
- гость -

17.04.2020 12:08
- гость -
в медицинских маках? ))

17.04.2020 12:50
Митенька ржевский

Удалёнка зверит и скотинит человека. Знаю, проходили...
1 стадия- перестал бриться
2 стадия- сидишь перед компом в труселях
3 стадия- начинаешь прибухивать
4 стадия- из-за недостатка общения начинаешь советоваться у кота, как тебе поступить в рабочих ситуациях
5 начинаешь понимать кота, когда тот отвечает, и действовать в соответствии с его советами...
... ну и так далее...

17.04.2020 12:53
манагер

Гостю 12:39 - открою вам великую тайну))) Все согласования давно уже в системах электронного документооборота. В нормальных компаниях) И удаленка ничуть не мешает эффективным манагерам согласовывать заявки, договора, оплаты и пр. с вагоном согласователей.

17.04.2020 13:01
- гость -

17.04.2020 12:50
Митенька ржевский Боюсь представить как сейчас ваш коллега месный выглядит

17.04.2020 13:10
Митенька ржевский

17.04.2020 13:01
- гость -
***
С чего это вы вдруг решили, что месный- мой коллега?
Я его знать не знаю, да и он меня, я думаю, тоже.

17.04.2020 13:19
- гость -

Удалёнка для торгашей, образования и т.п. хороша. А производственным предприятиям сотрудникам на дом оборудование растаскивать: станки, прессы, производственные линии? Может-быть и хлеб на удалёнке дома сеять, прям на полу в комнате? А перевозки товаров как удалённо делать?
В каой-то момент и интернет продажи встанут, так как товар имеет свойство заканчиваться. И деньги иссякают у потребителя, который дома сидит.
Электронный документооборот хорошая штука, а как засунуть в электронный оборот кирпичи, железо, крупу?

17.04.2020 13:31
- гость -

Фитнес на удаленке это как? Купить себе домой тренажеров на 500000 рублей и заниматься?

17.04.2020 13:36
гость

А китай официально выпускает криптовалюту. Мы все пропустили , опять догоняем!

17.04.2020 13:44
комрад

В бар заходит лошадь, снимает шляпу, пальто, заказывает виски с содовой и пару маслин, выпивает, закусывает и, довольная, уходит, пообещав завтра снова зайти. Бармен, соответственно, в трансе, подбирает челюсть со стойки и бежит звонить другу, директору цирка.
- Слушай, у меня для тебя ТАКОЙ номер есть!!! Приходи завтра, посмотришь! На следующий день директор цирка с утра сидит в баре, ждет. Ближе к вечеру приходит лошадь, заказывает опять же виски и маслины, сидит пьет. Подсаживается к ней директор цирка:
- Простите, не хотели бы вы у нас поработать? Вы сейчас сколько получаете?
- Ну баксов триста, - отвечает лошадь.
- А мы вам предлагаем штуку, да еще с проживанием и кормежкой!
- А где работать-то надо?
- Да тут рядом в цирке.
- В цирке?! Нет, за штуку я, конечно, соглашусь, но зачем вам в цирке удаленщики???

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