Фитнес-клубы уйдут в интернет, общепит будет работать только на доставку, а многие компании Алтайского края закроют офисы и навсегда оставят сотрудников на "удаленке". Такими окажутся последствия самоизоляции и кризиса для многих компаний города, уверены барнаульские экономисты. Они отмечают, что некоторые организации, которые вынужденно перестроили бизнес-процессы, уже не захотят "откатываться" назад и сохранят новые модели работы.
Интернет-магазины и онлайн-тренинги
Введенный в стране режим самоизоляции показал, что рынок товаров и услуг Барнаула неплохо живет в Сети. Некоторые организации, которые не имели собственных сайтов и предлагали одежду, косметику, продукты, хозтовары "по старинке", открыли интернет-магазины. Даже после кризиса многие продолжат развивать это направление, считает заведующая кафедрой "Экономическая теория и предпринимательство" АлтГТУ Елена Болховитина.
"Многие компании впервые перешли на интернет-торговлю, например, магазины автозапчастей. Раньше они вообще не задумывались о том, чтобы предлагать товары в Сети, а сейчас формируют интернет-магазины. Скорее всего, после окончания кризиса они сохранят этот формат. Сфера общественного питания получила новый толчок. Организации, которые подключили доставку и хорошо себя зарекомендовали, продолжат двигаться в этом направлении, развиваться и получать доход. Для потребителя это удобно и быстро", – говорит Елена Болховитина.
Перестроили свою работу и фитнес-клубы, которые уже предлагают онлайн-тренировки, и фирмы по повышению квалификации, проводящие онлайн-мероприятия, вебинары и видеоконференции. Такой формат более интересен и удобен для клиентов, уверена Елена Болховитина.
"Жители Барнаула могут напрямую общаться с ведущими московскими и питерскими специалистами не выходя из дома. Для многих это удобно, не нужно тратить время на передвижение по городу", – считает эксперт.
"Отката" назад не будет
Тенденция к цифровизации сейчас наблюдается во всем мире, а кризис 2020 года только усилил ее распространение, в том числе в России и Алтайском крае, отмечает кандидат экономических наук Артем Поломошнов.
"Мы видим, как в России продвинулась платформа Zoom для занятий в режиме онлайн, усиливается электронный документооборот. В Москве появились электронные пропуска, в Китае было разработано специальное приложение для передачи данных о своем состоянии здоровья. Такая цифровизация приведет к ускоренному развитию всего мира, перемещению его в цифровую плоскость. Отката назад уже не будет", – отмечает Артем Поломошнов.
В Барнауле многие компании уже задумались о том, чтобы навсегда перевести работу сотрудников на "удаленку". Несколько недель самоизоляции показали, что планерки, совещания, конференции, обсуждения эффективно проходят не только в формате личного общения, но и по видеосвязи.
"Сейчас организации задумались: зачем им офисы, если можно посадить человека дома, где он и будет работать. Современные программные продукты это позволяют, а эффективность некоторых работников даже растет. Около 50% компаний в мире заявляют о возможности невозврата в офисы. Правда, переход на удаленную работу в России может принести некоторые неудобства людям старшего возраста, которые привыкли получать услугу от человека, например, оператора в банке, а не от "системы", техники. С интернетом они не знакомы, а терминалы для них сложны. Хотя некоторые торговые сети все же отказываются от продавцов и уже применяют кассы самообслуживания и терминалы для поиска и покупки товара", – говорит Елена Болховитина.
Спасение утопающих
А вот компании, которые не смогут перестроить свою работу, не откроют интернет-магазины, не наладят доставку и не оптимизируют работу сотрудников, рискуют покинуть рынок. Их не спасут даже принятые меры поддержки, уверен Артем Поломошнов.
"В последние кризисы наше правительство вело себя по такому сценарию: всем давало упасть, а поддерживало тех, кто удержался. Вероятно, и в этот раз все будет точно так же. Поддержка от государства должна быть увеличена, кредиты под 0% – это не поддержка. Возможно, когда ситуация несколько утихнет, мы действительно увидим эффективную помощь бизнесу. Но она достанется тем, кто сможет удержаться на рынке", – говорит эксперт.
Некоторые компании будут искусственно занижать показатели прибыли, применять незаконные схемы, чтобы получить эту поддержку. Однако эксперт считает, что обмануть государство вряд ли получится.
"Премьер-министр России Михаил Мишустин, еще будучи главной Федеральной налоговой службы, показал себя как сильный IT-управленец. Он многие вещи перевел в "цифру", с помощью разных программ увеличил собираемость налогов в стране. Если госпомощь будут предлагать через интернет-платформы, которые смогут отслеживать реальную информацию о компаниях, спекуляции сведут к минимуму", – уверен Поломошнов.
Эксперт отмечает, что ранее недооценил "глубину коронавирусной инфекции в России" и ее влияния на экономику. В марте при разговоре с корреспондентом amic.ru он был уверен, что уже к концу апреля мы пройдем пик по заболеваемости, начнется спад, а вместе с ним и восстановление экономики. Но сейчас экономист скорректировал свой прогноз:
"Думаю, что в мае ситуация сохранится. Глядя на опыт других стран, думаю, что только к началу июня мы сможем увидеть какие-то улучшения как с точки зрения эпидемиологической ситуации, так и экономики".
Комментарии
где вы таких "икспердов" берете, следует понимать что после серии взломов все эти организации откажутся от удаленки,тот же zoom дырявая поделка, а спецов по безопасности в барнауле по пальцам одной руки пересчитать. Так что ваш "иксперд" обычная баба ду......
Видимо, вы сам - не великий иксперд ) Про аренду серверов? не, не слышали... Берешь в аренду сервер в дата-центре (например, в Германии) настраиваешь удаленочку (можно и через закрытые каналы) и спокойненько работаешь. Уровень отказоустойчивости 99,9%. За два года работы с десятком таких серверов, было всего 2 сбоя, которые устранялись в течение 1-2 часов. Алё, какие взломы?
Стоимость аренды сервера начинается от 70евро. что равно аренде 7кв.м офиса даже не в центре Барнаула. Настраиваешь IP телефонию с переадресацией, раздаешь копеешные мобильники манагерам и отправляешь их домой. )
Кроме того, есть офигенный плюс, когда люди в масках хотят изъять твое железо. ))
17.04.2020 11:58
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ЗЫ Чуть не забыл. Ваши *огно-поделки, типа зум никому в пень не уперлись. Юзают их отсталая дярёвня, да бедные учителя.
Да об этом уже только ленивый не сказал. Кто сможет - останется на удаленке. Рынок аренды сильно схлопнется. Проще настроить доступ так, чтобы он был безопасен.
реальное фото барнаульца на удаленке не помешало бы ))
нунафиг из дома работать. Если люди экономят на аренде - значит они занимаются чем-то не тем. Низкомаржинальный бодишоп. Дешевый рабочий труд. А работа из дома - это для тех у кого нет детей.
Ну и да, многие удаленщики любят работать в коворкингах.
И все таки он прав, ваша баба ду....Сейчас она такое навангавала, мужчину бы ей не помешало. И да, реальное фото бы барнаульца на удаленке не помешало бы, где под столом бегают дети и бабушка печет пирожки. Ах, пардон у среднего барнаульца 200м2 забыл же я.....есть личный кабинет что бы не отвлекали. То о чем она грезит обладает единицы и спецификой работы (IT как работали на удаленке так и работают) а менеджер завода с зп.25 тыщ который должен согласовать со всеми службами свою заявку и договоры не эффективен на удаленке.
17.04.2020 12:08
- гость -
в медицинских маках? ))
Удалёнка зверит и скотинит человека. Знаю, проходили...
1 стадия- перестал бриться
2 стадия- сидишь перед компом в труселях
3 стадия- начинаешь прибухивать
4 стадия- из-за недостатка общения начинаешь советоваться у кота, как тебе поступить в рабочих ситуациях
5 начинаешь понимать кота, когда тот отвечает, и действовать в соответствии с его советами...
... ну и так далее...
Гостю 12:39 - открою вам великую тайну))) Все согласования давно уже в системах электронного документооборота. В нормальных компаниях) И удаленка ничуть не мешает эффективным манагерам согласовывать заявки, договора, оплаты и пр. с вагоном согласователей.
17.04.2020 12:50
Митенька ржевский Боюсь представить как сейчас ваш коллега месный выглядит
17.04.2020 13:01
- гость -
***
С чего это вы вдруг решили, что месный- мой коллега?
Я его знать не знаю, да и он меня, я думаю, тоже.
Удалёнка для торгашей, образования и т.п. хороша. А производственным предприятиям сотрудникам на дом оборудование растаскивать: станки, прессы, производственные линии? Может-быть и хлеб на удалёнке дома сеять, прям на полу в комнате? А перевозки товаров как удалённо делать?
В каой-то момент и интернет продажи встанут, так как товар имеет свойство заканчиваться. И деньги иссякают у потребителя, который дома сидит.
Электронный документооборот хорошая штука, а как засунуть в электронный оборот кирпичи, железо, крупу?
Фитнес на удаленке это как? Купить себе домой тренажеров на 500000 рублей и заниматься?
А китай официально выпускает криптовалюту. Мы все пропустили , опять догоняем!
В бар заходит лошадь, снимает шляпу, пальто, заказывает виски с содовой и пару маслин, выпивает, закусывает и, довольная, уходит, пообещав завтра снова зайти. Бармен, соответственно, в трансе, подбирает челюсть со стойки и бежит звонить другу, директору цирка.
- Слушай, у меня для тебя ТАКОЙ номер есть!!! Приходи завтра, посмотришь! На следующий день директор цирка с утра сидит в баре, ждет. Ближе к вечеру приходит лошадь, заказывает опять же виски и маслины, сидит пьет. Подсаживается к ней директор цирка:
- Простите, не хотели бы вы у нас поработать? Вы сейчас сколько получаете?
- Ну баксов триста, - отвечает лошадь.
- А мы вам предлагаем штуку, да еще с проживанием и кормежкой!
- А где работать-то надо?
- Да тут рядом в цирке.
- В цирке?! Нет, за штуку я, конечно, соглашусь, но зачем вам в цирке удаленщики???