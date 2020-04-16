Депутат объяснил, с чем связано отсутствие зараженных COVID-19 в Республике Алтай

Депутат Госдумы от Алтайского края, член комитета по госстроительству и законодательству Олег Быков объяснил, с чем связано отсутствие зараженных коронавирусом пациентов на территории Республики Алтай. Его слова передает РИА "Новости".
По словам Быкова, отсутствие COVID-19 в регионе связано с тем, что Алтай стал одним из первых субъектов России, который приостановил авиасообщение с соседями.
"Ближайшие аэропорты – в Барнауле и Новосибирске. То есть уже срабатывает определенный фильтр по противоэпидемическим мероприятиям. Другой фактор – это малонаселенность территории", – поделился мнением депутат.
Кроме того, Быков считает, что важную роль также сыграло и то, что Республика Алтай – это туристическая зона, в которой основной наплыв туристов наблюдается с мая по сентябрь. Из-за угрозы эпидемии на территории региона закрыты туристические объекты, базы отдыха и санатории, что также, по словам депутата, объясняет снижение контактов между людьми из иных субъектов.
Отметим, что Республика Алтай остается единственным регионом в стране, где до сих пор не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.
Комментарии
А в Горно-Алтайске аэропорта как бы нет и он не контактировал с Москвой когда там уже был коронавирус?!
А может все гораздо проще - чем депрессивнее регион тем меньше там заражение?!
Алтай стал одним из первых субъектов России, который приостановил авиасообщение с соседями.
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В Горный летало две а.к. из Москвы - " Сибирь" и "Победа" . Они приняли решение о прекращении рейсов самостоятельно из-за значительного уменьшения пассажиропотока.
Заслуга О.Хорохордина в том , что он обрезал пассажиропоток,но не в том , что запретил авиасообщение .
Запретить летать дочке Аэрофлота а.к."Победе" его полномочий явно недостаточно.
Ну осталось дело за малым: - прокормить народ, а то друг друга съедят
Нет тестов-нет короновируса.
Все просто
16.04.2020 09:39
- гость -
Ну по такой логике и в крае не должно быть заражённых - депрессивный же регион.
"По данным министерства обороны Франции, у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль» обнаружен коронавирус."
Доплавались по Сириям и итальянским портам.
16.04.2020 10:50
- гость -
Доплавались по Сириям и итальянским портам.
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умки не хватает на то,что они заразились в стране прописки - Франции ?
Про Сирию - к нашим бойцам невидимого фронта (ЧВК) , ну и МО - они вроде там пески топчат и не только....
16.04.2020 10:43
- гость -
Менее депрессивный, поэтому и заболеваний больше чем в Горном, но меньше по сравнению с другими регионами!
1040 факт.