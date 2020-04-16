Депутат объяснил, с чем связано отсутствие зараженных COVID-19 в Республике Алтай

Депутат Госдумы от Алтайского края, член комитета по госстроительству и законодательству Олег Быков объяснил, с чем связано отсутствие зараженных коронавирусом пациентов на территории Республики Алтай. Его слова передает РИА "Новости".

По словам Быкова, отсутствие COVID-19 в регионе связано с тем, что Алтай стал одним из первых субъектов России, который приостановил авиасообщение с соседями.

"Ближайшие аэропорты – в Барнауле и Новосибирске. То есть уже срабатывает определенный фильтр по противоэпидемическим мероприятиям. Другой фактор – это малонаселенность территории", – поделился мнением депутат.

Кроме того, Быков считает, что важную роль также сыграло и то, что Республика Алтай – это туристическая зона, в которой основной наплыв туристов наблюдается с мая по сентябрь. Из-за угрозы эпидемии на территории региона закрыты туристические объекты, базы отдыха и санатории, что также, по словам депутата, объясняет снижение контактов между людьми из иных субъектов.

Отметим, что Республика Алтай остается единственным регионом в стране, где до сих пор не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.