Без очередей и ожидания. ВТБ увеличивает количество работающих отделений

На сегодняшний день открыто уже 13 офисов банка, 6 из которых – в Барнауле, хотя в начале режима самоизоляции было доступно всего несколько отделений. Сейчас они работают по графику выходного дня, в соответствии с указом президента. Это значит, что отделения закрываются раньше и стоит уточнять часы работы на сайте.

Как рассказал amic.ru представитель банка, в дежурных офисах ВТБ в течение дня проводится санитарная обработка, при работе с документами и деньгами специалисты используют дезинфицирующие средства. К тому же клиентов просят соблюдать безопасную дистанцию – минимум 1,5 метра.

Сейчас большинство вопросов можно решить онлайн – в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ. Например, внести ежемесячные платежи по кредитам или оформить заявку на новый, открыть вклад, перевести деньги, поменять валюту, оплатить коммунальные услуги.

Банк постоянно работает над расширением онлайн-функционала. В апреле появилась возможность стать клиентом ВТБ дистанционно с помощью биометрии.

Кроме того, подать заявку на отсрочку платежа по кредитным каникулам теперь можно не только через контакт-центр, но и с помощью чат-бота в приложении и на сайте.