В Республике Алтай развернули два госпиталя на случай появления COVID-19 в регионе

На базе двух больниц в Республике Алтай развернули госпитали на случай возникновения коронавируса на территории региона, пишет "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-центр республиканского правительства.

Отмечается, что в случае необходимости медицинскую помощь пациентам с коронавирусом будут оказывать в госпиталях, развернутых на базе республиканской и Майминской больниц. По имеющимся данным, на Алтае есть 44 аппарата ИВЛ, ожидается дополнительная поставка.

Сейчас в регионе проходит массовое тестирование на COVID-19 медработников и иных категорий сотрудников, попадающих в группы риска. Кроме того, всех приезжающих на Алтай из Москвы и Петербурга отправляют на домашний карантин, отметили в пресс-центре.

Напомним, что Республика Алтай остается единственным регионом России, где не зарегистрировали ни одного случая инфицирования коронавирусом. Тем не менее глава республики Олег Хорохордин поручил выставить дополнительный пост на границе с Алтайским краем, чтобы не допустить завоза инфекции.

По данным на 15 апреля, в Алтайском крае зарегистрировано 48 случаев заражения COVID-19. Среди заболевших – трое детей. Выздоровели и выписаны из больницы три человека.