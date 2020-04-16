Республиканский депутат лишился "Лексуса" за долги и попытался поджечь его

Республиканские судебные приставы арестовали имущество горно-алтайского предпринимателя и депутата регионального Госсобрания Сергея Кухтуекова за накопившиеся долги. Об этом он рассказал у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он опубликовал ролик, на котором видно, что приставы забрали у Кухтуекова его Lexus. Депутат при этом решил не сдаваться, для чего принес с собой канистру с бензином. Из видео не ясно, что именно он хотел сделать с канистрой, однако приставы отобрали ее. Должник решил вернуть ее обратно со словами "это мое право", и тогда его повалили на землю и скрутили. Сам Кухтуеков назвал ролик как "Давление на независимых депутатов".

Однако управление службы республиканских приставов разъяснило ситуацию иначе. По их данным, против депутата имеется 69 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, коммунальных услуг и долгов по аренде. Общая сумма задолженности до изъятия составляла почти 1,2 миллиона рублей, после – около 700 тысяч рублей.

По словам приставов, долг копился в течение нескольких лет. Комментария по эпизоду с канистрой в управлении не дали, а потому истинные мотивы депутата до конца непонятны.