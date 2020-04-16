В России могут появиться продуктовые карточки для тех, кто остался без работы

Представители российского потребительского рынка обратились в правительство РФ с просьбой ввести продуктовые карточки для малообеспеченных граждан, сообщает ura.ru.

Предложено выдавать такие карточки людям, которые потеряли работу из-за режима самоизоляции. Это позволит гражданам получить товары первой необходимости.

"Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий", – сказано в обращении.

Кроме того, представители рынка предложили обеспечить государственными заказами предприятия общественного питания, которые закрылись во время пандемии.