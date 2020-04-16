В Барнауле мать ребенка-инвалида добилась компенсации от фонда соцстрахования

В Барнауле мать девочки-инвалида благодаря прокуратуре смогла получить 40 тысяч рублей компенсации за купленные средства реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Прокурор провел проверку после обращения горожанки о нарушении прав ее ребенка-инвалида. Установлено, что ранее женщина обращалась в Фонд социального страхования для получения компенсации за самостоятельно купленный корригирующий корсет.

Однако деньги женщине вернули только частично. Прокурор направил в суд иск о взыскании всех средств, а тот удовлетворил требование. Женщина получила все затраченные деньги в размере 40 тыс. рублей.