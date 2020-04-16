Ревнивая жена зарубила мужа в Шипуновском районе

32-летнюю жительницу Алтайского края подозревают в убийстве своего супруга, сообщают в СК по региону.
По данным следствия, ночью 14 апреля в одном из сел Шипуновского района семейная пара распивала спиртное в компании знакомых. В ходе застолья между супругами возникла ссора на почве ревности, в результате чего женщина схватилась за топор и несколько раз ударила им по голове мужа. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице.
Стражи порядка задержали подозреваемую. Следователи собирают доказательства для предъявления обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Не доставайся же ты никому!)
Ещё одним отечественным производителем стало меньше ,да упокоится душа его на небеси!
то то я думая козя здесь, а меснай нет......
мужчин и так мало, а если их рубить топором то и совсем не останется. Женщин таких бешеных изолировать без права выхода на волю. Все беды от них, и заразу в край занесут и другого вычудят
Куда там коронавирусу до жены с топором..!