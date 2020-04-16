Ревнивая жена зарубила мужа в Шипуновском районе

32-летнюю жительницу Алтайского края подозревают в убийстве своего супруга, сообщают в СК по региону.

По данным следствия, ночью 14 апреля в одном из сел Шипуновского района семейная пара распивала спиртное в компании знакомых. В ходе застолья между супругами возникла ссора на почве ревности, в результате чего женщина схватилась за топор и несколько раз ударила им по голове мужа. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице.

Стражи порядка задержали подозреваемую. Следователи собирают доказательства для предъявления обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.