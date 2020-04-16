Бизнесмены, чиновник, общественник. Кто из Алтая прошел в полуфинал "Лидеров России"

Четыре представителя Алтайского края прошли в следующий этап федерального конкурса "Лидеры России. Политика". До сих пор были только дистанционные задания, теперь им предстоит принять участие в очных состязаниях.

Среди полуфиналистов директор строительной компании "Алгоритм", депутат Барнаульской гордумы ("Единая Россия") Ксения Белоусова, гендиректор и собственник Барнаульской халвичной фабрики, в прошлом депутат городской думы Евгений Астаховский, зампредседателя комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула Сергей Бекетов и председатель общественной организации "Молодые патриоты Алтая" Артем Зеров. Всего по России количество полуфиналистов превышает 500 человек.

От Алтайского края участие в конкурсе принимали бывший замгубернатора региона Андрей Щукин, депутаты Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин, Дмитрий Абалымов, Сергей Струченко, Иван Нифонтов, депутаты краевого парламента Владислав Вакаев и Николай Якушев, бизнесмен Андрей Крылов, директор юридического института АГУ Антон Васильев, сопредседатель регионального Общероссийского народного фронта Евгения Гущина и другие. Всего 77 человек.

Когда состоятся собеседования полуфинала и финал – неизвестно. На этих этапах предполагается живое общение с участниками, а сейчас из-за коронавируса этот формат весьма ограничен.

Победители получат право на обучение по программе развития общественно-политических лидеров в Мастерской управления "Сенеж".