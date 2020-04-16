Фонд МСП сделает для алтайского бизнеса бесплатные патенты

Предприниматели теперь могут совершенно бесплатно получить услугу по патентованию. Ее оказывает Центр "Мой бизнес". Оформить патент может любой предприниматель (малый и средний бизнес), зарегистрированный и работающий в Алтайском крае. Главное, чтобы в отношении него не проводили процедуру банкротства, ликвидации или реорганизации.

Заявку можно подать до 24 апреля 2020 года. Форма и условия размещены на портале мойбизнес22.рф.

В МСП напомнили, что это уже пятая бесплатная услуга для предпринимателей края. Ранее фонд объявил о приеме заявок на одну из самых дорогих процедур – сертификацию продукции. Также есть возможность разработки сайта компании, вывод на электронные торговые площадки и даже обучение в любом учебном заведении страны.

Алтайский фонд МСП

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