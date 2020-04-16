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Из-за коронавируса экономика России потеряет почти 18 триллионов рублей

, ИА "Амител"
А работы могут лишиться почти 15 миллионов россиян
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Общий ущерб, нанесенный экономике России в результате пандемии COVID-19, оценили почти в 18 триллионов рублей, а без работы могут остаться почти 10% населения страны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

По мнению экспертов, больше всех от кризиса пострадает сфера услуг, которая не может работать во время режима самоизоляции. Меньше всего пандемия затронет производство продуктов питания, а вместе с ним и сельское хозяйство. При этом работу могут потерять около 15 миллионов человек, что равняется почти одной десятой всего населения страны.

Прогноз НРА предсказывает падение ВВП и реальных зарплат граждан примерно на 3%. При этом курс доллара продолжит расти, достигнув 90 рублей.

Но аналитики считают, что правительство не допустит такого сильного ущерба и начнет принимать меры по спасению экономики. При этом как пессимистичный, так и оптимистичный вариант они считают маловероятным.

Как ранее сообщил amic.ru, 15 апреля перед заседанием правительства Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки бизнеса во время пандемии. В частности, малый и средний бизнес получит безвозмездные средства на выплату зарплат сотрудникам, а банки начнут выдавать льготные кредиты на текущие нужды компаний.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.04.2020 11:39
- гость -

Хорошо, что границы закрыты. Когда этот народ захочет вернуть награбленное, большая часть жулья не сможет никуда сбежать.

16.04.2020 11:43
- гость -

"Прогноз НРА предсказывает падение ВВП и реальных зарплат граждан примерно на 3%."
-------
Это прогноз оптимистичный.
Есть более реалистичный, на мой взгляд, это -10%.

16.04.2020 11:43
- гость -

Дык, эта, а почему во всем коронавирус виноват - а не своевременные и не адекватные действия кой-кого во сколько экономике обойдутся?

16.04.2020 11:46
- гость -

"а НЕсвоевременные и НЕадекватные действия кой-кого во сколько экономике обойдутся?"
-----
Это замучаешься считать, за 20 то лет!

16.04.2020 11:49
- гость -

комса и недобитые краснопузые директора ничего другого не знают и не умеют.
после них опять по живому резать придется.

16.04.2020 11:55
CALIBR

16.04.2020 11:39
- гость -
Хорошо, что границы закрыты. Когда этот народ захочет вернуть награбленное, большая часть жулья не сможет никуда сбежать.
++++++++++++++++++
Лёня , не провоцируй.

16.04.2020 11:58
- гость -

Представьте с какой небывалой искренностью в новогоднюю ночь президент будет говорить о том, что минувший год был непростым для нас...

16.04.2020 12:01
- гость -

16.04.2020 11:49
- гость -
что умеют толстопузые капиталисты? кроме как эксплуатировать рабов и затевать войну.

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