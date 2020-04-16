Из-за коронавируса экономика России потеряет почти 18 триллионов рублей

Общий ущерб, нанесенный экономике России в результате пандемии COVID-19, оценили почти в 18 триллионов рублей, а без работы могут остаться почти 10% населения страны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

По мнению экспертов, больше всех от кризиса пострадает сфера услуг, которая не может работать во время режима самоизоляции. Меньше всего пандемия затронет производство продуктов питания, а вместе с ним и сельское хозяйство. При этом работу могут потерять около 15 миллионов человек, что равняется почти одной десятой всего населения страны.

Прогноз НРА предсказывает падение ВВП и реальных зарплат граждан примерно на 3%. При этом курс доллара продолжит расти, достигнув 90 рублей.

Но аналитики считают, что правительство не допустит такого сильного ущерба и начнет принимать меры по спасению экономики. При этом как пессимистичный, так и оптимистичный вариант они считают маловероятным.

Как ранее сообщил amic.ru, 15 апреля перед заседанием правительства Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки бизнеса во время пандемии. В частности, малый и средний бизнес получит безвозмездные средства на выплату зарплат сотрудникам, а банки начнут выдавать льготные кредиты на текущие нужды компаний.