В парке "Изумрудный" окончательно демонтировали колесо обозрения

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пусто, хоть колесом покати. Знаменитый аттракцион в барнаульском парке "Изумрудный" окончательно разобрали. Напомним, колесо обозрения продали бизнесмену из Усть-Каменогорска за 600 тысяч рублей. К демонтажу рабочие приступили накануне введения режима самоизоляции.

Аттракцион планировали демонтировать еще в прошлом году, но потом перенесли на весну 2020 года.