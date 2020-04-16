В парке "Изумрудный" окончательно демонтировали колесо обозрения

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пусто, хоть колесом покати. Знаменитый аттракцион в барнаульском парке "Изумрудный" окончательно разобрали. Напомним, колесо обозрения продали бизнесмену из Усть-Каменогорска за 600 тысяч рублей. К демонтажу рабочие приступили накануне введения режима самоизоляции.
Аттракцион планировали демонтировать еще в прошлом году, но потом перенесли на весну 2020 года.
Комментарии
а не под застройку ли место готовят?
ЖК Изумрудный. Долёвки в ипотеку.
Эф собственник - депутат хоть колесо продал. Казахи запустят в дело.