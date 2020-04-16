СМИ: парад Победы перенесут с 9 мая на более позднюю дату

В Кремле было принято решение о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Минобороны.

По словам собеседников издания, официально о переносе планируют сообщить до конца этой недели. Ожидается, что с соответствующим объявлением для граждан России может выступить Владимир Путин. Один из собеседников предположил, что о переносе могут объявить 16 апреля на заседании Совбеза.

Ранее к президенту обратились три организации, объединяющие ветеранов войны. Они попросили главу государства перенести парад в связи с распространением коронавируса. В качестве возможной даты глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предложил 24 июня.