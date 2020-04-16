Алтайский край будет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего

Директор Института региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что Алтайский край станет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего. Слова эксперта передает РГ.

Климанов отмечает, что снижение доходов в ряде российских регионов очевидно, и рассчитывать на позитивные изменения для региональных бюджетов он бы не стал. Сильнее всего, говорит эксперт, кризис может ударить по "середнячкам", таким как Алтайский край, Новосибирская область и другие.

"В этом году для региональных бюджетов ничего позитивного я не ожидаю. У них есть только три основных источника доходов: межбюджетные трансферты, налог на прибыль и НДФЛ. Снижение доходов очевидно. Расходы увеличились в силу социальных обязательств. Придется уповать только на дополнительные трансферты. Но нужно понимать, откуда они появятся в федеральной казне", – сказал он.

Климанов подчеркнул, что в кризис под ударом окажутся все российские субъекты. При этом у регионов-доноров, по его мнению, есть поле для маневра, и они в силу имеющихся избытков смогут безболезненно от чего-то отказаться.

При этом для высокодотационных территорий практически ничего не изменится, сохранится их зависимость от федеральных трансфертов, которые не попадут под сокращение, считает эксперт.