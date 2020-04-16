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Алтайский край будет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего

, ИА "Амител"
При этом в опасном положении окажутся все субъекты РФ
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Директор Института региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что Алтайский край станет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего. Слова эксперта передает РГ.

Климанов отмечает, что снижение доходов в ряде российских регионов очевидно, и рассчитывать на позитивные изменения для региональных бюджетов он бы не стал. Сильнее всего, говорит эксперт, кризис может ударить по "середнячкам", таким как Алтайский край, Новосибирская область и другие.

"В этом году для региональных бюджетов ничего позитивного я не ожидаю. У них есть только три основных источника доходов: межбюджетные трансферты, налог на прибыль и НДФЛ. Снижение доходов очевидно. Расходы увеличились в силу социальных обязательств. Придется уповать только на дополнительные трансферты. Но нужно понимать, откуда они появятся в федеральной казне", – сказал он.

Климанов подчеркнул, что в кризис под ударом окажутся все российские субъекты. При этом у регионов-доноров, по его мнению, есть поле для маневра, и они в силу имеющихся избытков смогут безболезненно от чего-то отказаться.

При этом для высокодотационных территорий практически ничего не изменится, сохранится их зависимость от федеральных трансфертов, которые не попадут под сокращение, считает эксперт.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

16.04.2020 13:03
- гость -

Алтайский край будет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего....... Кто-бы сомневался!

16.04.2020 13:14
- гость -

А давайте говорить правду. В Алтайском крае "белая" зарплата только у "бюджетников" всех видов. Плачущий и стонущий бизнес платит зарплату в конвертах. И работники этого бизнеса прекрасно существовали на пухлые конверты при официально низкой зарплате. И налоги в бюджет платили копеечные с официальной зарплаты. И отчисления в ФСС (то есть на медицину) тоже платили копеечные. И жили себе, на пару с работодателем обманывая государство.
А теперь так же на пару стонут про потерю доходов и зарплат. Именно те, кто получает официально маленькую зарплату и больше не получает пухлые конверты. Именно эта категория людей сейчас недовольна.
И сейчас этот бизнес, и эти работники, хотят получить денег из бюджета. Из бюджета, куда они не платили. Из бюджета, который они обманывали.

16.04.2020 13:43
- гость -

Эко вас понесло.
Сколько вы знаете про теневой бизнес.
Так расскажите.
Мы как лохи одни в Барнауле показываем белые зарплаты по 30-40-50 тыс в месяц при 15 рабочих днях?

16.04.2020 15:37
Экономист

Алтайский кр. это аграрный регион, а кушать хочется всегда. Что регион очень бедный знаем, но в крае мало юр. лиц производственные цепочки тянутся далеко. Самолёты в Алтае не производят. Поэтому выводы ошибочные. Край бедный, но если власть не будет увеличивать путинский тип ошибок управления, то и падать глубоко не придётся.

16.04.2020 17:02
- гость -

16.04.2020 13:14
- гость -
А давайте говорить правду....
стонут про потерю доходов и зарплат. Именно те, кто получает официально маленькую зарплату ...Именно эта категория людей сейчас недовольна.
----------------------------
Если хотите правду, то она такова. Почти все, кто получает официально маленькую зарплату, живут именно на эту зарплату и никаких пухлых конвертов, даже тощих нет. Может, что-то крысят работодатели. Но рядовые работники получают то, что заявленно. Я понимаю, что властям такая правда не нравится. Про то, что люди реально имеют очень низкие доходы.Власти приятно думать, что вокруг одни воры. Наверно, чтобы не было стыдно тянуть жилы из нищих. И оправдывать своё нежелание заботиться о народе.

17.04.2020 10:15
сергей

да работал в Бийске в одной кампании Парус плюс всем известной все получали белую одну и в кассе допку, директру все нравилось он тачки менял при этом рассказывая про трудные времена. а нам деваться некуда было приходилось ишачить на эту толстую гадину. и таких кампаний весь бийск.

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