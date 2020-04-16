Аварий можно не бояться. Как работают алтайские газовики в режиме самоизоляции

Бригады "Газпром газораспределение Барнаул" работают в штатном режиме и в любой момент готовы устранить аварию. При этом сотрудники принимают все необходимые меры профилактики: они обеспечены масками, перчатками и антисептиками, а помещения и транспорт обрабатывают с хлором.

"Мы заботимся не только о личной безопасности, но и о здоровье окружающих. И в крае, и в целом по стране, и в мире ситуация непростая. Я призываю всех придерживаться активной гражданской позиции и соблюдать режим самоизоляции. Если пришлось выйти, соблюдайте дистанцию и меры профилактики", – говорит генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Роман Правдин.

Также компания напоминает о возможности удаленного сервиса. В интернет-магазине можно выбрать и оплатить онлайн газовое оборудование с бесплатной доставкой. На сайте филиала "Газпром межрегионгаз Новосибирск" – поставщика газа в Алтайский край – можно передать показания счетчика или оплатить газ.

Задать вопрос специалистам "Газпрома" также можно на сайте в разделе "Обратный звонок". Во вкладке "Районные подразделения" опубликованы контакты районных участков с телефонами аварийных служб. Во избежание аварий на участках газовики проводят плановое техническое обслуживание.

Напоминаем, что по указу губернатора на территории края действует режим самоизоляции. Жителям региона рекомендовано оставаться дома.

ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 24

Режим работы: будни 8:00-17:00, без обеда

Тел.: +7 (3852) 28-20-78

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