Особняк бывшего чиновника продают в Алтайском крае за 43 млн рублей

Фото: Алтайский портал недвижимости

В Алтайском крае выставили на продажу особняк, который, по некоторым данным, принадлежит бывшему первому зампредседателя правительства Республики Алтай Роберту Пальталлеру, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Трехуровневый дом из оцилиндрованного кедра площадью 437 м² находится на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". В его подвале расположены погребок, спортзал, прачечная и бильярдная. На первом этаже просторного жилища находится кухня-столовая, гостиная, детская игровая комната, две спальни, санузел и гардеробная. На втором – еще три спальни, гостиная, санузел и выход на открытые террасы с видом на горы и Катунь.

Среди дворовых сооружений имеется двухэтажный банный комплекс, летний бассейн и гараж на три машины, над которым находится помещение для проживания обслуживающего персонала. Кроме того, есть собственный спуск к берегу Катуни, на котором расположена беседка для отдыха.

Отметим, что особняк оценили в 43 миллиона рублей.