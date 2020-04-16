Особняк бывшего чиновника продают в Алтайском крае за 43 млн рублей

Фото: Алтайский портал недвижимости
В Алтайском крае выставили на продажу особняк, который, по некоторым данным, принадлежит бывшему первому зампредседателя правительства Республики Алтай Роберту Пальталлеру, пишет "Алтайский портал недвижимости".
Трехуровневый дом из оцилиндрованного кедра площадью 437 м² находится на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". В его подвале расположены погребок, спортзал, прачечная и бильярдная. На первом этаже просторного жилища находится кухня-столовая, гостиная, детская игровая комната, две спальни, санузел и гардеробная. На втором – еще три спальни, гостиная, санузел и выход на открытые террасы с видом на горы и Катунь.
Среди дворовых сооружений имеется двухэтажный банный комплекс, летний бассейн и гараж на три машины, над которым находится помещение для проживания обслуживающего персонала. Кроме того, есть собственный спуск к берегу Катуни, на котором расположена беседка для отдыха.
Отметим, что особняк оценили в 43 миллиона рублей.
Комментарии
местным убогим зачем эта информация)) на гогно же, шариковы, изойдут
Деньги в бюджет возвращает? Если нет, сжечь награбленное, взяточника на кол!
за 43 ляма деревяху??? Вы это серьёзно?
16.04.2020 12:41
месный Это деревяха называется кедр. И да, она стоит очень дорого
12:39
- гость -
местным убогим зачем эта информация)) на гогно же, шариковы, изойдут
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Если нет коррупционной составляющей, то всё хорошо. А шариковы - зло. Да.
Возьму пожалуй, заверните. Деньги завтра.
Государственные служащие должны быть скромнее!!! Зачм платить таку зпл, чтобы он такие хоромы строил? Пусть идет в бизнес.
Пальталлер, это не бывший ли пожарник, который обанкротил, ограбил, присвоил и продал Барнаульский водоканал?
Зачем кедр? Не лиственница же.
Капитулировал
13:05
- гость -
Пальталлер, это не бывший ли пожарник, который
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Нет, это его злой брат-близнец.
16.04.2020 12:50
- гость -
И чё что кедр, кедр чё не деревяха, не горит?
Да и прочность ентого кедродома рядом с бетоном не стояла!
И чё что кедр, кедр чё не деревяха, не горит?
Да и прочность ентого кедродома рядом с бетоном не стояла!
-ну вот Месный шариков уже изошел на гагнО.
искренне считающий что обычный бетон дороже кедра! дилетант не образованный.
Роберт Пальталлер Он родился в 1952 году в Пермской области. Он окончил Алтайский политехнический институт, Российскую академию государственной службы. Работал на различных должностях на Барнаульском котельном заводе, в середине 1990-х возглавил Барнаульский ликеро-водочный завод. В 2004 году был назначен советником генерального директора по финансово-экономическим вопросам ОАО «Алтайкрайгазсервис». С 2004 года являлся заместителем генерального директора по производственно-сбытовому блоку ООО «Барнаульский водоканал», а затем возглавил предприятие. В 2006 году назначен заместителем председателя правительства Республики Алтай. С 2014 года — первый заместитель председателя правительства.
В последние годы работа Пальталлера сопровождалась критикой и вниманием правоохранительных органов к нему и его семье. Так, в сентябре 2018 года активисты ОНФ обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность Роберта Пальталлера на предмет коррупции. Претензии «фронтовиков» были связаны с передачей земель хозяйства «Чуйское» в собственность ООО «Алтайский берег», компании братьев Пальталлер — Ивана Робертовича и Антона Робертовича. По данным правительства РА, по факту нецелевого использования земель ГУП РА «Чуйское» (позднее ООО «Чуйское») возбуждено и расследуется уголовное дело, подозреваемым является бывший руководитель предприятия Владимира Тиллиман. Роберт Пальталлер в свою очередь в расследовании якобы пока не фигурирует.
Кроме того Генпрокуратура РФ в конце октября начала выяснять, по какой причине 2,5 тысячи многодетных семей в Республике Алтай до сих пор стоят в очереди на получение земельных участков. Ранее одна из многодетных матерей Горно-Алтайска обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с нецелевым, по ее мнению, использованием земель в регионе. По словам женщины, 90 га земли были безвозмездно переданы алтайским частным компаниям. При этом 2,5 тысячи семей все еще ждут обещанные им участки.
Долго он наверное копил. С каждой зарплаты по 100 рублей, недоедал в столовке.
На самом деле кедр это понты. Дороговизна понятна. Почему сделано из кедра тоже понятно, потому что кедр чиновнику достался на халяву. Кирпич ему бы пришлось у третьих лиц покупать, а тут с корешами в бане попарился - ему приехал кедр за цену в 10 раз дешевле кирпича. (если не за откат)
Бедные у нас чиновники...
бывший руководитель предприятия Владимира Тиллиман. Роберт Пальталлер в свою очередь в расследовании якобы пока не фигурирует.
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Рука Госдепа, не иначе!
продать и нашить масок, а также выпустить антисептик., чтобы круглогодично обрабатывали автобусы, магазины, аптеки
завидуйте нищеброды
хорошо живут слуги народа.
а как живут их хозяева?
наверно в златых палатах
Значит и им займутся.
сейчас в "слуги народа" какой конкурс?