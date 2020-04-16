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Особняк бывшего чиновника продают в Алтайском крае за 43 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 437 квадратных метров находится на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь"

Фото: Алтайский портал недвижимости

В Алтайском крае выставили на продажу особняк, который, по некоторым данным, принадлежит бывшему первому зампредседателя правительства Республики Алтай Роберту Пальталлеру, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Трехуровневый дом из оцилиндрованного кедра площадью 437 м² находится на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". В его подвале расположены погребок, спортзал, прачечная и бильярдная. На первом этаже просторного жилища находится кухня-столовая, гостиная, детская игровая комната, две спальни, санузел и гардеробная. На втором – еще три спальни, гостиная, санузел и выход на открытые террасы с видом на горы и Катунь.

Среди дворовых сооружений имеется двухэтажный банный комплекс, летний бассейн и гараж на три машины, над которым находится помещение для проживания обслуживающего персонала. Кроме того, есть собственный спуск к берегу Катуни, на котором расположена беседка для отдыха. 

Отметим, что особняк оценили в 43 миллиона рублей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

16.04.2020 12:39
- гость -

местным убогим зачем эта информация)) на гогно же, шариковы, изойдут

16.04.2020 12:40
гость

Деньги в бюджет возвращает? Если нет, сжечь награбленное, взяточника на кол!

16.04.2020 12:41
месный

за 43 ляма деревяху??? Вы это серьёзно?

16.04.2020 12:50
- гость -

16.04.2020 12:41
месный Это деревяха называется кедр. И да, она стоит очень дорого

16.04.2020 12:57
- гость -

12:39
- гость -
местным убогим зачем эта информация)) на гогно же, шариковы, изойдут
---
Если нет коррупционной составляющей, то всё хорошо. А шариковы - зло. Да.

16.04.2020 13:02
- гость -

Возьму пожалуй, заверните. Деньги завтра.

16.04.2020 13:03
Гость

Государственные служащие должны быть скромнее!!! Зачм платить таку зпл, чтобы он такие хоромы строил? Пусть идет в бизнес.

16.04.2020 13:05
- гость -

Пальталлер, это не бывший ли пожарник, который обанкротил, ограбил, присвоил и продал Барнаульский водоканал?

16.04.2020 13:05
- гость -

Зачем кедр? Не лиственница же.

16.04.2020 13:08
- гость -

Капитулировал

16.04.2020 13:11
- гость -

13:05
- гость -
Пальталлер, это не бывший ли пожарник, который
----
Нет, это его злой брат-близнец.

16.04.2020 13:27
месный

16.04.2020 12:50
- гость -

И чё что кедр, кедр чё не деревяха, не горит?
Да и прочность ентого кедродома рядом с бетоном не стояла!

16.04.2020 13:38
- гость -


И чё что кедр, кедр чё не деревяха, не горит?
Да и прочность ентого кедродома рядом с бетоном не стояла!


-ну вот Месный шариков уже изошел на гагнО.
искренне считающий что обычный бетон дороже кедра! дилетант не образованный.

16.04.2020 13:43
- гость -

Роберт Пальталлер Он родился в 1952 году в Пермской области. Он окончил Алтайский политехнический институт, Российскую академию государственной службы. Работал на различных должностях на Барнаульском котельном заводе, в середине 1990-х возглавил Барнаульский ликеро-водочный завод. В 2004 году был назначен советником генерального директора по финансово-экономическим вопросам ОАО «Алтайкрайгазсервис». С 2004 года являлся заместителем генерального директора по производственно-сбытовому блоку ООО «Барнаульский водоканал», а затем возглавил предприятие. В 2006 году назначен заместителем председателя правительства Республики Алтай. С 2014 года — первый заместитель председателя правительства.

В последние годы работа Пальталлера сопровождалась критикой и вниманием правоохранительных органов к нему и его семье. Так, в сентябре 2018 года активисты ОНФ обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность Роберта Пальталлера на предмет коррупции. Претензии «фронтовиков» были связаны с передачей земель хозяйства «Чуйское» в собственность ООО «Алтайский берег», компании братьев Пальталлер — Ивана Робертовича и Антона Робертовича. По данным правительства РА, по факту нецелевого использования земель ГУП РА «Чуйское» (позднее ООО «Чуйское») возбуждено и расследуется уголовное дело, подозреваемым является бывший руководитель предприятия Владимира Тиллиман. Роберт Пальталлер в свою очередь в расследовании якобы пока не фигурирует.

Кроме того Генпрокуратура РФ в конце октября начала выяснять, по какой причине 2,5 тысячи многодетных семей в Республике Алтай до сих пор стоят в очереди на получение земельных участков. Ранее одна из многодетных матерей Горно-Алтайска обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с нецелевым, по ее мнению, использованием земель в регионе. По словам женщины, 90 га земли были безвозмездно переданы алтайским частным компаниям. При этом 2,5 тысячи семей все еще ждут обещанные им участки.

16.04.2020 13:44
комрад

Долго он наверное копил. С каждой зарплаты по 100 рублей, недоедал в столовке.

16.04.2020 13:57
комрад

На самом деле кедр это понты. Дороговизна понятна. Почему сделано из кедра тоже понятно, потому что кедр чиновнику достался на халяву. Кирпич ему бы пришлось у третьих лиц покупать, а тут с корешами в бане попарился - ему приехал кедр за цену в 10 раз дешевле кирпича. (если не за откат)

16.04.2020 14:01
Мила

Бедные у нас чиновники...

16.04.2020 14:03
- гость -

бывший руководитель предприятия Владимира Тиллиман. Роберт Пальталлер в свою очередь в расследовании якобы пока не фигурирует.
----
Рука Госдепа, не иначе!

16.04.2020 14:29
гость

продать и нашить масок, а также выпустить антисептик., чтобы круглогодично обрабатывали автобусы, магазины, аптеки

16.04.2020 16:37
- гость -

завидуйте нищеброды

16.04.2020 16:56
- гость -

хорошо живут слуги народа.
а как живут их хозяева?
наверно в златых палатах

16.04.2020 17:47
- гость -

Значит и им займутся.

16.04.2020 18:06
хочу "служить" народу

сейчас в "слуги народа" какой конкурс?

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