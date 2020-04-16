В Сибири начинают внедрять систему электронных пропусков на время самоизоляции

Власти Красноярского края запустили систему электронных пропусков на время самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Система электронных пропусков будет запущена на время самоизоляции из-за COVID-19. Сейчас жители должны предъявлять полицейским рукописную объяснительную о причине выхода из дома.
Электронные пропуска начнут выдавать через отдельный сайт, который сейчас тестируется. Доступ также будет обеспечен через сайт "Госуслуги". Он потребуется при посещении детей, родственников, помощи нуждающимся, участии в похоронах, поездках на дачу и экстренных случаях.
Напомним, что на данный момент в Красноярском крае коронавирус выявлен у 142 человек в 24 муниципалитетах. 17 человек вылечились.
Ранее amic.ru сообщил, что власти РФ обсуждают введение продуктовых карточек для тех, кто лишился работы во время пандемии COVID-19. В них будут входить товары первой необходимости.
Комментарии
под шумок короновируса начнется чипизация...
16.04.2020 13:07
- гость -
под шумок короновируса начнется чипизация...
Что вы несёте? Откуда вы берётесь? + ещё масса вопросов вам и вашему семибальному IQ. Надо будет зачипировать, зачипируют безо всяких вирусов, не сомневайтесь. Достаточно будет закона на проезд в любом виде тр-та только по чипам, и всё - очередь обеспечена.
16.04.2020 13:25
чипизатору
а смысл чипировать? есть телефоны, банковские карты, именные проездные, сеть камер видеонаблюдения. Это все как след крови на снегу медведя для стаи волков. Выследить человека при необходимости - раз плюнуть.
Что вы несёте? Откуда вы берётесь?
у тебя смотрю IQ зашкаливает, десятибальный ты наш. если бы они могли по беспределу все делать, поверь никакого голосования за конституцию не было бы. они бояться людского гнева и стараются красиво все преподносить. если так все просто как ты говоришь с тебя давно бы уже штаны сняли, поставили в известную позу и ... ну ты понял у тебя же 10 баллов)
16.04.2020 13:07
- гость -
под шумок короновируса начнется чипизация...
Нравятся тупорогие, которые ежедневно таскают с собой кучу чипов в виде телефонов, симкарт и прочих гаджетов, и тем не менее кричат о предстоящей чипизации.
Это все как след крови на снегу медведя для стаи волков.
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Шатун должен быть сожран. И волкам вкусно и люди в безопасности.
16.04.2020 13:54
- гость -
Нравятся тупорогие,
Лучше быть тупорогим, чем относиться к классу полорогих, ярким представителем которого, ты и являешся
Видимо чиновники конституцию в туалет унесли...
Электронные пропуска чудным образом создадут вокруг человека обеззараживающую ауру куда не сможет проникнуть ни один короновирус ...и ещё эта аура чудным образом образуется у людей трущихся и дышащих друг на друга стоящих в огромных очередях за этой прелестной электронной штучкой, пример тому продемонстрировала москва. Прощай свобода, да здравствует очередные оковы. Ура товарищи!
Если человек едет к себе на дачу в собственном авто, он с кем контактирует? И нахрена ему тогда некий "пропуск"?
16.04.2020 15:45
- гость -
Вы не поняли, это для того, чтобы задолбался получать/оформлять и бросил эту затею.
Власти хотят прикрыть свою задницу и делают вид бурной деятельности. По нормальному сделать им бабло жалко, да и рассовано оно уже в нужные карманы и вложено и выгоду терять не хочется конторкам нужных людей типа всяких энерго и прочих каналов. Вот придумали всем по сути домашний арест за свой счёт - сидите долги капите, работу теряйте привыкайте к мысли, что потом приставы придут.
16.04.2020 13:45
гость
Что вы несёте? Откуда вы берётесь?
"если так все просто как ты говоришь с тебя давно бы уже штаны сняли, поставили в известную позу и ... "
Сдаётся мне с вас уже сняли штаны, попользовались и списали в утиль, как умственно отсталого, и недееспособного.
Прекрасный образчик полицейского режимного государства.