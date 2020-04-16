В Сибири начинают внедрять систему электронных пропусков на время самоизоляции

Власти Красноярского края запустили систему электронных пропусков на время самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Система электронных пропусков будет запущена на время самоизоляции из-за COVID-19. Сейчас жители должны предъявлять полицейским рукописную объяснительную о причине выхода из дома.

Электронные пропуска начнут выдавать через отдельный сайт, который сейчас тестируется. Доступ также будет обеспечен через сайт "Госуслуги". Он потребуется при посещении детей, родственников, помощи нуждающимся, участии в похоронах, поездках на дачу и экстренных случаях.

Напомним, что на данный момент в Красноярском крае коронавирус выявлен у 142 человек в 24 муниципалитетах. 17 человек вылечились.

Ранее amic.ru сообщил, что власти РФ обсуждают введение продуктовых карточек для тех, кто лишился работы во время пандемии COVID-19. В них будут входить товары первой необходимости.