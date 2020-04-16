Силовики провели обыск в министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края

Правоохранительные органы наведались в министерство строительства и ЖКХ Алтайского края и проводят там оперативные мероприятия, сообщает "Банкфакс".

Как рассказали изданию в пресс-службе минстроя, оперативные мероприятия действительно проводятся утром 16 апреля в здании краевого управления по ЖКХ, начальником которого был Андрей Голубцов. О его отставке стало известно 11 апреля.

В ведомстве уточнили, что им неизвестно, какие именно силовые структуры проводят мероприятия. Однако по сведениям источников издания, обыски проводят ФСБ и СУ СКР по Алтайскому краю. По некоторым данным, причиной проверок могли стать результаты газификации многоквартирных и частных домов.

Как сообщают местны телеграм-каналы, стражи порядка задержали Андрея Голубцова, однако в СУ СКР по Алтайскому краю пока не прокомментировали эту ситуацию.