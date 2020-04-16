Волонтеры будут помогать алтайским школьникам справляться с дистанционным обучением

Алтайский край присоединился к проекту "Задача со звездочкой", деятельность которого проходит в социальной сети "ВКонтакте". Здесь для каждого класса создали отдельную беседу, где ученики могут задать специалистам свои вопросы, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В Министерстве образования рассказали, что в проекте участвует около трех тысяч человек. Волонтеры не будут делать за детей домашнюю работу. Их основная задача – помочь школьникам самостоятельно найти решение и сориентироваться на нужные образовательные ресурсы.

"Наш проект объединил учеников Алтайского края, учителей и специалистов сферы образования. Любой школьник может отправлять в группу свои вопросы, связанные с трудностями дистанционного обучения и работы с интернет-ресурсами. А наши профессиональные тьюторы ответят, помогут, расскажут и покажут", – рассказала куратор проекта в Алтайском крае Алика Зайцева.