Почти треть россиян считают, что женщины, которые подвергаются насилию, виноваты сами

Четверть россиян заявили о максимальной терпимости к домашнему насилию, пишут "Известия" со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ.
По данным издания, такого мнения в большинстве случаев придерживаются мужчины, пожилые люди и респонденты с низким уровнем образования. При этом 27% респондентов согласны с утверждением, что семейные конфликты должны расследоваться с послаблениями, а 29% заявили, что с женщиной что-то не так, если она подвергается насилию в семье.
Эксперты считают, что нейтральное отношение некоторых мужчин к домашнему насилию связано с их неумением выстраивать отношения без физического и психологического давления в условиях одинакового заработка и равных прав с женщинами. При этом о внутрисемейном насилии в России, как правило, говорить не принято.
Издание отмечает, что расследование дел о домашнем насилии осложняется отсутствием свидетелей. Уточняется, что исследование было проведено на фоне пандемии коронавируса, когда многие семьи оказались в замкнутом пространстве в связи с режимом самоизоляции.
Комментарии
Насилие остается насилием, хоть домашнее, хоть служебное, хоть уличное. На мой взгляд, домашнее насилие еще подлее любого другого. Вне дома мужчина бережет свой рейтинг в глазах окружающих и опасается наказания со стороны закона, а дома , за закрытыми дверями разворачивается во всю ширь. Обычно насильник пользуется тем, что жена заведомо слабее физически и психически, боится за детей и поэтому молчит.
Не спорю, есть женщины, которые провоцируют мужчин на насилие, чтобы получить возможность им манипулировать, она визжит : "А ты ударь меня, ударь!!!", он и ударяет, а потом из чувства вины удовлетворяет ее запросы, на которые нет ни сил, ни денег в обычной обстановке. Но в этой ситуации мужчина может сдержать удар и уйти на время или навсегда.
А что делать слабой женщине, когда лютует пьяный мужик и получает от этого удовольствие? Реально помочь ей не может никто. В этой ситуации только уходить навсегда и в никуда, а если маленький ребенок? Вот она и пытается склеить разбитую вдребезги чашку семейной жизни, плачет, режет руки, а в результате либо спивается, либо суицид, либо убийство.
Поэтому прежде, чем осудить представьте на месте женщины себя, свою дочь или сестру и отношение к домашнему насилию изменится