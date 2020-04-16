Почти треть россиян считают, что женщины, которые подвергаются насилию, виноваты сами

Четверть россиян заявили о максимальной терпимости к домашнему насилию, пишут "Известия" со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ.

По данным издания, такого мнения в большинстве случаев придерживаются мужчины, пожилые люди и респонденты с низким уровнем образования. При этом 27% респондентов согласны с утверждением, что семейные конфликты должны расследоваться с послаблениями, а 29% заявили, что с женщиной что-то не так, если она подвергается насилию в семье.

Эксперты считают, что нейтральное отношение некоторых мужчин к домашнему насилию связано с их неумением выстраивать отношения без физического и психологического давления в условиях одинакового заработка и равных прав с женщинами. При этом о внутрисемейном насилии в России, как правило, говорить не принято.

Издание отмечает, что расследование дел о домашнем насилии осложняется отсутствием свидетелей. Уточняется, что исследование было проведено на фоне пандемии коронавируса, когда многие семьи оказались в замкнутом пространстве в связи с режимом самоизоляции.