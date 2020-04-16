Почти половина россиян во время самоизоляции стала тратить больше денег на продукты

Почти половина россиян во время самоизоляции начали тратить больше денег на еду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Mail.ru.

Опрошены были почти три тысячи россиян. 43% из них отметили увеличение своих расходов на питание во время пандемии COVID-19. У половины из них на один поход в магазин уходит от 1 до 3 тысяч рублей, а еще треть обычно тратят не больше тысячи.

При этом 20% опрошенных заявили, что самоизоляция внесла изменения в режим питания. Больше половины опрошенных стали чаще готовить дома, а 12% граждан сократили свой рацион. Треть жителей страны признали, что стали есть больше, а каждый десятый злоупотребляет вредной едой.

Самыми частыми блюдами, по мнению респондентов, стали мясо птицы, супы, овощные салаты, блюда из яиц и каши. В исследовании также отметили, что лишь треть россиян начали ходить в магазин по одному и лишь 9% перешли на доставку продуктов. Все остальные приобретают продукты в супермаркетах как обычно.

Ранее amic.ru сообщил, что эксперты Федерального исследовательского центра питания рассказали об оптимальном рационе для россиян на время пандемии COVID-19. По их мнению, в него должно входить больше постного мяса, цельнозернового хлеба, овощей и фруктов.