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Звенья одной цепи: как связаны отставка замминистра и обыски в алтайском Минстрое

, ИА "Амител"
Предположительно, речь идет о взятке в особо крупном размере

Рано утром 16 апреля в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края прошли оперативные мероприятия. Как сообщают источники amic.ru, речь шла о выемке документации. Предположительно, это может быть связано с деятельностью отдела по газификации Минстроя.

Силовики пришли по адресу проспект Ленина, 8, еще до официального начала рабочего дня. Часть сотрудников министерства были выведены на улицу, никого из посторонних правоохранители в здание не пускали. Следственные действия продолжались несколько часов. Какие конкретно изымались документы, пока неизвестно. В региональном Следкоме от комментариев воздерживаются. Возможно, информация появится к концу дня.

Неделю назад, 10 апреля, по собственному желанию из Минстроя уволился замминистра, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Голубцов. У него в подчинении находились несколько отделов: тепло- и водоснабжения, газификации, региональных программ, а также жилищный отдел.

За последнее время все чаще в адрес регионального Минстроя высказывались нарекания, связанные с темпами работ по газификации населенных пунктов Алтайского края.

Между тем ряд Telegram-каналов сообщает, что Голубцов якобы был задержан еще накануне, до обысков в ведомстве. Пока подтверждения данная информация не находит. Как полагают инсайдеры, увольнение Голубцова и сегодняшние обыски – взаимосвязанные события. Можно предположить, что уход чиновника (если уголовное дело все-таки будет возбуждено) должен максимально смягчить репутационные потери для министерства, так как речь будет идти уже об экс-сотруднике.

Любопытно, что в 2019 году было возбуждено уголовное дело против начальника отдела по газификации алтайского Минстроя Игоря Хроменкова (один из бывших подчиненных Голубцова). Его рассмотрением с октября 2019 года занимается Славгородский горсуд. Оно не касается текущей должности Хроменкова, а связано с предыдущим местом работы: ранее он возглавлял Славгородский завод радиоаппаратуры. Чиновника обвиняют по ст. 160 ч. 4 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Ближайшее заседание суда назначено на 15 мая.

Андрей Голубцов родился 12 августа 1969 года в Барнауле. Окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности "механизация сельского хозяйства". Трудовую деятельность начал в 1992 году: работал в сельхозорганизациях региона по основной профессии. С 1996 года работал в жилищно-коммунальном управлении Научного городка, в 2003 году возглавил поселковую администрацию Ленинского района Барнаула, в 2010 году назначен заместителем начальника управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству. В дальнейшем в связи с повышением статуса до министерства получил должность замминистра. Женат, трое  детей.

Согласно декларации о доходах за 2018 год, Голубцов заработал 911,8 тысячи рублей, его супруга – 396,5 тысячи рублей. Примечательно, что семья не располагала недвижимостью на праве собственности. В совместном пользовании у Голубцова с женой находился земельный участок (1500 кв. м) и жилой дом (300 кв. м). Кроме того, на экс-чиновника был записан автомобиль Lexus RX270.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

16.04.2020 13:11
Гость

.....должен максимально смягчить репутационные потери для министерства, так как речь будет идти уже об экс-сотруднике....

Ага, набедокурил в Министерстве работая, а не на пенсии 5годичной находился!

16.04.2020 13:35
- гость -

Для начала фото его недвижимости в студию!

16.04.2020 13:38
гость

еще раз доказывает то, что идут они работать на гос службу за большими деньгами. честных людей там практически нет. берут пример с в верхов

16.04.2020 13:40
bservice

Газпром Барнаул нет желания посетить. На Соце естьОАО «Газпром Газораспределение Барнаул»656043, г. Барнаул пр. Социалистический 24. 410 постановления правительства «6. Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, У всех 2 тетки приходят помылят взяв от 400 до 800 руб уйдут, и ни фига не делают. Потом дома взрываются и хозяева виноваты. А Глава города ищет куда людей расселять. Постановление выполнить нет желания.

16.04.2020 14:08
Строитель

Скользкая личность. Нисколько не жалко.

16.04.2020 14:27
- гость -

Меня вот что смущает. Как ни возьмут какого-нибудь чиновника за одно место,вдруг оказывается, что он разведен, а бывшая супруга раздела его до нитки, и он гол, как сокол. В других случаях, в собственности у них ничего нет, только на правах пользования есть имущество. Прям вот взять с них нечего, кроме анализов.

16.04.2020 16:44
гость

Столкнулись с кучей проблем при газификации поселка (за наш счет), которые выстраивала администрация, откровенно диктуя свои условия.

17.04.2020 00:17
689

Системный продажный чиновник ,закономерный финал...

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