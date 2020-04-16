В барнаульских храмах к Пасхе начали наносить антикоронавирусную разметку

В барнаульских храмах наносят разметку для прихожан, пишет телеграм-канал "Ленина 59-А". Она укажет людям, где нужно стоять во время пасхальной службы.
В период пандемии коронавируса рекомендуется соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе чем на 1,5 метра. Разметка на полу как раз показывает это расстояние.
Ранее в Алтайской митрополии рассказали, что, несмотря на распространение болезни, закрывать храмы не будут.
"Да, есть призыв патриарха оставаться дома и пока не ходить в церковь, но закрываться или выгонять прихожан мы не собираемся", – рассказал amic.ru настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов.
Он добавил, что церковь следует рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы не допустить нарушений.
Комментарии
а что? вера не помогает от вируса? ха-ха
Почему их не закрывают? Ведь получим катастрофу из-за поповской жадности.
Они будут стоять в полутораметрах друг от друга, а потом целовать одну и ту же икону.
Сколько уже народа в храмах по всему миру перезаразилось? Мало? Надо на те же грабли? Томенко, будь мужиком - закрой все религиозные заведения. Алчным попам, видимо, на$
16.04.2020 13:24
- гость -
Для начала, неплохо бы московское метро закрыть...
Давно пора барнаульское метро закрыть.
прочитал
антикоррозионную ))
а потом целовать одну и ту же икону.
ну можно сделать ксерокопии и каждому раздать))))
13:37 комрад "пора барнаульское метро закрыть"
пока власть расшевелится...можно и опоздать с закрытием...
13:29. Для начала всякие бутики закрыли, где и так народу не было, кроме продавцов.
Рискуют недополучить через пару недель прихожан. Конечно это их дело,только после "празднования" старушки (до 65 лет) пойдут в народ. А там мы и без креста.
16.04.2020 13:37
комрад
Заодно и путепроводы на Строителей,Калинина.
Мы случайно закрыли 35 тысяч больниц, 20 тысяч поликлиник. 15 тысяч школ, 30 тысяч заводов и производств, более 600 тысяч предприятий, мы случайно про..с...рали космос и утопили в го..вн..е, как ту самую таксу – нашу экономику, социалку, права и свободы. Прошу вас отнеситесь к этому с пониманием, зато теперь у нас больше всех церквей на душу приходится.
Так может, их там на 14 дней и оставить? В карантине.
ПГМнутые, они ж такие.... Типа меня всевышний убережёт... Это ж он напасть напустил на грешников, а я типа праведник....
На время эпидемии церкви необходимо закрыть, вне всякого сомнения. Бог с нирми, коли они позаражают друг друга, но, выйдя из церкви, начнут успешно разносить "подарки" всему городу.
Ветераны попросили перенести Парад к 75-летию победы, чтобы люди не заразились. Это логично и ,в целом правильно, хотя ветераны заслужили этот праздник как никто.И это не считается попранием чьих-то прав.
А вот церкви на Пасху не будут закрывать, это же оскорбит чувства верующих. Плевать на эпидситуацию.
Вот и думайте, отделена у нас церковь от государства или уже полным ходом вертит верхушкой власти, как будто у нас снова монархия.
С учетом того,какой контингент ходит в Храмы,то это преступление против народа..Возраст 65+ должен сидеть дома,но такой большой праздник для них.Закройте Храмы,не устраивайте соблазн для бабулек и дедуле..Или кому то нужен гром??Что еще должно произойти,чтобы закрыли Храмы???В салоны красоты нельзя,а в Храмы вэлкам??В салоне минимум людей,а в Храмах больше сотни..
от и думайте, отделена у нас церковь от государства или уже полным ходом вертит верхушкой власти,
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У верхушке, дома иконостасы стоят и думают, что они с Богом, а на самом деле, Дьявол вертит верхушкой, как хочет, потому у них нет совести.