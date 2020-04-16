Суббота, 18 Апрель, 15:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,94
€ 80,11
15°

36793 +4785
Обь
346см +5


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

В барнаульских храмах к Пасхе начали наносить антикоронавирусную разметку

, ИА "Амител"
Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай
Фото: Ленина 59-А

Фото: Ленина 59-А

В барнаульских храмах наносят разметку для прихожан, пишет телеграм-канал "Ленина 59-А". Она укажет людям, где нужно стоять во время пасхальной службы. 

В период пандемии коронавируса рекомендуется соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе чем на 1,5 метра. Разметка на полу как раз показывает это расстояние. 

Ранее в Алтайской митрополии рассказали, что, несмотря на распространение болезни, закрывать храмы не будут. 

"Да, есть призыв патриарха оставаться дома и пока не ходить в церковь, но закрываться или выгонять прихожан мы не собираемся", – рассказал amic.ru настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов.

Он добавил, что церковь следует рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы не допустить нарушений. 

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.04.2020 13:19
ПАРТИЗАН

а что? вера не помогает от вируса? ха-ха

16.04.2020 13:24
- гость -

Почему их не закрывают? Ведь получим катастрофу из-за поповской жадности.

16.04.2020 13:25
- гость -

Они будут стоять в полутораметрах друг от друга, а потом целовать одну и ту же икону.

16.04.2020 13:26
- гость -

Сколько уже народа в храмах по всему миру перезаразилось? Мало? Надо на те же грабли? Томенко, будь мужиком - закрой все религиозные заведения. Алчным попам, видимо, на$

16.04.2020 13:29
- гость -

16.04.2020 13:24
- гость -
Для начала, неплохо бы московское метро закрыть...

16.04.2020 13:37
комрад

Давно пора барнаульское метро закрыть.

16.04.2020 13:37
- гость -

прочитал

антикоррозионную ))

16.04.2020 13:39
- гость -

а потом целовать одну и ту же икону.
ну можно сделать ксерокопии и каждому раздать))))

16.04.2020 13:39
- гость -

13:37 комрад "пора барнаульское метро закрыть"

пока власть расшевелится...можно и опоздать с закрытием...

16.04.2020 13:40
- гость -

13:29. Для начала всякие бутики закрыли, где и так народу не было, кроме продавцов.

16.04.2020 13:41
Гость

Рискуют недополучить через пару недель прихожан. Конечно это их дело,только после "празднования" старушки (до 65 лет) пойдут в народ. А там мы и без креста.

16.04.2020 13:44
Гость.

16.04.2020 13:37
комрад
Заодно и путепроводы на Строителей,Калинина.

16.04.2020 14:16
житие мое


Мы случайно закрыли 35 тысяч больниц, 20 тысяч поликлиник. 15 тысяч школ, 30 тысяч заводов и производств, более 600 тысяч предприятий, мы случайно про..с...рали космос и утопили в го..вн..е, как ту самую таксу – нашу экономику, социалку, права и свободы. Прошу вас отнеситесь к этому с пониманием, зато теперь у нас больше всех церквей на душу приходится.

16.04.2020 14:22
- гость -

Так может, их там на 14 дней и оставить? В карантине.

16.04.2020 14:33
- гость -

ПГМнутые, они ж такие.... Типа меня всевышний убережёт... Это ж он напасть напустил на грешников, а я типа праведник....

16.04.2020 15:59
- гость -

На время эпидемии церкви необходимо закрыть, вне всякого сомнения. Бог с нирми, коли они позаражают друг друга, но, выйдя из церкви, начнут успешно разносить "подарки" всему городу.

16.04.2020 16:45
- гость -

Ветераны попросили перенести Парад к 75-летию победы, чтобы люди не заразились. Это логично и ,в целом правильно, хотя ветераны заслужили этот праздник как никто.И это не считается попранием чьих-то прав.
А вот церкви на Пасху не будут закрывать, это же оскорбит чувства верующих. Плевать на эпидситуацию.
Вот и думайте, отделена у нас церковь от государства или уже полным ходом вертит верхушкой власти, как будто у нас снова монархия.

16.04.2020 17:19
Бабуля

С учетом того,какой контингент ходит в Храмы,то это преступление против народа..Возраст 65+ должен сидеть дома,но такой большой праздник для них.Закройте Храмы,не устраивайте соблазн для бабулек и дедуле..Или кому то нужен гром??Что еще должно произойти,чтобы закрыли Храмы???В салоны красоты нельзя,а в Храмы вэлкам??В салоне минимум людей,а в Храмах больше сотни..

16.04.2020 17:32
гость

от и думайте, отделена у нас церковь от государства или уже полным ходом вертит верхушкой власти,
--------------
У верхушке, дома иконостасы стоят и думают, что они с Богом, а на самом деле, Дьявол вертит верхушкой, как хочет, потому у них нет совести.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
14:55
Барнаульский аэропорт отменил рейсы почти на 20 дат 1
14:29
Совфед временно прекратил работу над законопроектом о домашнем насилии 0
13:56
Количество умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч человек 9
13:24
Молодой бийчанин за ночь украл два аккумулятора 2
12:55
В Алтайском крае еще одного ранее зараженного COVID-19 пациента выписали из больницы 2
12:23
Первые случаи COVID-19 в трех муниципалитетах Алтайского края. Карта распространения 2
11:45
Несколько трасс подтопило в Алтайском крае из-за паводка 0
11:08
Госдума ограничила продажу алкоголя в маленьких барах в жилых домах 1
10:34
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае достигло 63 32
10:14
Виктор Томенко пообещал всестороннюю поддержку санаториям Белокурихи 6
09:49
Джонни Депп зарегистрировался в Instagram и посвятил первый пост коронавирусу 8
09:06
Гольф, гитары, маски. Как организованы обсервации во Вьетнаме. Фоторепортаж 9
08:57
Первые заболевшие COVID-19 в Республике Алтай могли контактировать с 328 людьми 7
08:35
Сиди и смотри. Лучшие фильмы на тему самоизоляции от amic.ru 14
08:17
Алкоголизм, ожирение, стресс. Что ждет барнаульцев после завершения самоизоляции 17
08:03
Как пройдет Пасха в режиме самоизоляции и где смотреть трансляцию пасхальной службы 2
07:50
Мир без коронавируса. Названы лучшие репортажные фотографии 2019 года 0
07:36
Барнаульцы смогут освятить куличи возле храмов 14
07:19
В Барнауле восстановили туристическую эмблему у Нагорного парка 4
07:04
Все близко к Раху. Астролог о том, откуда взялся коронавирус и когда это все кончится 7
06:45
Как выбрать яйца к Пасхе и что значат эти цифры и буквы на упаковке 1
06:24
Мечтать не вредно. Россияне назвали сумму денег, комфортную для самоизоляции 6
06:02
Почти как летом. 18 апреля в Алтайском крае будет тепло 1
23:37
Названы самые смертельные для россиян болезни 11
23:14
Центробанк разрешил использовать до 1 июля карты с истекшим сроком действия 0
22:46
Двое братьев из Алтайского края избили мужчину и утопили его в озере 4
22:39
Коронавирус подтвердился у шахтера в Алтайском крае 13
22:10
Семья побоялась заразиться коронавирусом и бросила старушку в московской больнице 3
21:39
После пересчета число погибших от COVID-19 в Ухане выросло в 1,5 раза 4
21:18
Академик Малышев дал прогноз заболеваемости коронавирусом в России 6
20:42
Прусакова пожалела алтайских школьников после дистанционного собрания АКЗС 2
20:10
После окончания пандемии туристов могут обязать получать иммунные паспорта 3
19:48
В ночь на 18 апреля в Барнауле дезинфицируют еще 31 дорогу 4
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 19 2
19:12
Двух нарушителей режима самоизоляции в Алтайском крае оштрафовали на 15 тысяч рублей 10
18:56
Трансляция спектакля "Слишком женатый таксист" Алтайского театра драмы 0
18:31
В Барнауле открыли госпиталь для инфицированных коронавирусом детей 5
18:05
Барнаульских врачей поддерживают обедами 4
17:52
Бывшего замглавы алтайского Минстроя отправили в СИЗО 4
17:40
Затон и поселок Ильича стали менее подтопляемыми 1
17:27
Алексей Смертин попал в число лучших российских легионеров в истории АПЛ 1
17:15
Жители Алтайского края старше 65 лет могут продлить больничный до 30 апреля 0
17:03
ВОЗ: число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона 1
16:52
Алтайский краевой театр драмы покажет спектакль "Слишком женатый таксист" 3
16:38
Нецелесообразно. МЧС не рекомендует носить защитные маски на улице 20
16:28
Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и при чем тут самоизоляция 18
16:14
Насколько выросли цены на яйца перед Пасхой 0
16:01
"Лада Седан" приедет к вам домой: Тимати даст живой концерт в видеосервисе Wink 2
15:45
Алтайские власти не исключают роста долгов по зарплате из-за коронавируса 1
15:31
Число смертей среди больных COVID-19 в России растет 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.