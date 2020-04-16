В барнаульских храмах к Пасхе начали наносить антикоронавирусную разметку

В барнаульских храмах наносят разметку для прихожан, пишет телеграм-канал "Ленина 59-А". Она укажет людям, где нужно стоять во время пасхальной службы.

В период пандемии коронавируса рекомендуется соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе чем на 1,5 метра. Разметка на полу как раз показывает это расстояние.

Ранее в Алтайской митрополии рассказали, что, несмотря на распространение болезни, закрывать храмы не будут.

"Да, есть призыв патриарха оставаться дома и пока не ходить в церковь, но закрываться или выгонять прихожан мы не собираемся", – рассказал amic.ru настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов.

Он добавил, что церковь следует рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы не допустить нарушений.