"Курорт Белокуриха" потерял сотни миллионов рублей из-за коронавируса

Потенциальные финансовые потери алтайского холдинга "Курорт Белокуриха" из-за остановки работы оценили в сотни миллионов рублей, пишет "Интерфакс".

"На данный момент в здравницах сети нет ни одного посетителя. Санатории и предприятия законсервированы. Разумеется, планы по выручке и чистой прибыли на 2020 год будут пересмотрены в меньшую сторону с учетом двухмесячного простоя", – цитирует издание представителя холдинга.

Представитель курорта добавил, что в приоритетах компании – сохранить команду, о сокращениях пока речи не идет. Тем не менее из-за ограничительных мер, предусмотренных режимом всеобщей самоизоляции, сотрудники акционерного общества получают две трети оклада, что не противоречит законодательству.

"Самую уязвимую категорию – специалистов рабочих профессий – мы стараемся перепрофилировать, направляя на работу из одних подразделений в другие", – заявил представитель изданию.

По данным сервиса "Контур-Фокус", чистая прибыль АО "Курорт Белокуриха" в 2018 году составила 113,3 миллиона рублей, а выручка снизилась на 2% – до 1,6 миллиарда рублей.

Отмечается, что контракты с корпоративными клиентами администрация АО "Курорт Белокуриха" планирует продлить после возобновления работы летом.