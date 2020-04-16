"Курорт Белокуриха" потерял сотни миллионов рублей из-за коронавируса

Потенциальные финансовые потери алтайского холдинга "Курорт Белокуриха" из-за остановки работы оценили в сотни миллионов рублей, пишет "Интерфакс".
"На данный момент в здравницах сети нет ни одного посетителя. Санатории и предприятия законсервированы. Разумеется, планы по выручке и чистой прибыли на 2020 год будут пересмотрены в меньшую сторону с учетом двухмесячного простоя", – цитирует издание представителя холдинга.
Представитель курорта добавил, что в приоритетах компании – сохранить команду, о сокращениях пока речи не идет. Тем не менее из-за ограничительных мер, предусмотренных режимом всеобщей самоизоляции, сотрудники акционерного общества получают две трети оклада, что не противоречит законодательству.
"Самую уязвимую категорию – специалистов рабочих профессий – мы стараемся перепрофилировать, направляя на работу из одних подразделений в другие", – заявил представитель изданию.
По данным сервиса "Контур-Фокус", чистая прибыль АО "Курорт Белокуриха" в 2018 году составила 113,3 миллиона рублей, а выручка снизилась на 2% – до 1,6 миллиарда рублей.
Отмечается, что контракты с корпоративными клиентами администрация АО "Курорт Белокуриха" планирует продлить после возобновления работы летом.
Комментарии
Зачем каждый день писать об одном и том же?
что бы их пожалели же
С ихними ценниками ни какой жалости не вызывает
интересно а когда откроют базы они цены скинут?
А кто сказал что через 2 месяца им разрешат работать? По самым оптимистическим прогнозам эпидемия продлится до августа. А вообще называют цифру 2 года.
Два месяца? Оптимисты они однако.
Переживут. Работникам 12 т даст бюджет.