Власти Барнаула утвердили строительство нового квартала в центре города

Власти утвердили проект планировки нового квартала напротив ТРЦ "Галактика". Теперь компания "Алгоритм" может приступить к застройке нового квартала, а администрация города – к возведению школы, детского сада и других социальных объектов.

Строительством квартала площадью 12,3 гектара займется компания "Алгоритм", план разработала фирма "Архи-Групп". В самом районе уже построен новый 16-этажный дом, который будет вписан в архитектурный ансамбль. Частный сектор вокруг него собираются расселять.

Как ранее сообщал amic.ru, новый квартал расположится между улицами Молодежной, Челюскинцев, Ядринцева и проспектом Строителей. Там построят семь новых домов высотой от 9 до 20 этажей, детский сад на 190 человек и школу на 550 мест. Кроме того, одним из преимуществ квартала станет двухэтажный бассейн у школы, большой стадион и баскетбольная площадка.