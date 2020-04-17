Власти Барнаула утвердили строительство нового квартала в центре города

Власти утвердили проект планировки нового квартала напротив ТРЦ "Галактика". Теперь компания "Алгоритм" может приступить к застройке нового квартала, а администрация города – к возведению школы, детского сада и других социальных объектов.
Строительством квартала площадью 12,3 гектара займется компания "Алгоритм", план разработала фирма "Архи-Групп". В самом районе уже построен новый 16-этажный дом, который будет вписан в архитектурный ансамбль. Частный сектор вокруг него собираются расселять.
Как ранее сообщал amic.ru, новый квартал расположится между улицами Молодежной, Челюскинцев, Ядринцева и проспектом Строителей. Там построят семь новых домов высотой от 9 до 20 этажей, детский сад на 190 человек и школу на 550 мест. Кроме того, одним из преимуществ квартала станет двухэтажный бассейн у школы, большой стадион и баскетбольная площадка.
Комментарии
Собираются расселять..... а если не согласятся? поджигать будут? Так как на тех условиях, что будут выдвигать граждане которые в том районе проживают, наврядли власть согласится. Учитывая что там будет возводится не объект федерального значения, а тупо город продаст землю застройщику, просто по оценки забрать не получится.
Хорошо хоть до самого центра далеко. Не надо нам этого великолепия.
Теперь будет полный транспортный 3.14 на Павлике, Строителей и Челюскинцев
Ну и дороги новые построят, так?
Не дорогие и глубоко не уважаемые застройщики и администрация города Барнаула. Найдите пожалуйста в г. Екатеринбурге ЖК Мичуринский или ЖК Солнечный. Чтобы в конце-концов вы поняли что такое квартальная застройка. Это далеко не идеальные примеры жилой застройки, но сегодня к большому сожалению вам и до этого очень и очень далеко. То что вы сейчас строите в городе это просто серое убожество устаревшее на 40-50 лет. 17-25 этажные спальные микрорайоны в 21 веке! Ну вы серьёзно что-ли хотите уродовать этим город и дальше?!
Так-то наши"законо(пре)датели" уже утвердили закон, что если городу или государству нужно место под твоим домом, то они имеют права у тебя его забрать за скромную компенсацию. Так отняли кучу собственности у сочинцев при подготовке к олимпиаде. И старая и новая конституция против этого, но когда "наших" это останавливало. Сочувствую жителям этого квартала, у которых хорошие дома в центре города, но в плане под снос!
Город продает землю с людьми? Или я чего-то не понимаю.
Шикарно, галакси рядом, жд рядом, автостанция рядом, центр, ....будет лучший район, молодцы