Томенко объяснил, при каких условиях на Алтае ужесточат самоизоляцию

Пока ситуация с коронавирусом в Алтайском крае стабильная. Но если будет обвальный рост, то меры придется ужесточать. Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на онлайн-конференции для журналистов в четверг, 16 апреля.

"Мы оцениваем ситуацию так, что такой режим изоляции можно держать. Но если будет обвальный рост заболеваний, да еще и с непонятным происхождением, то меры придется ужесточать, это всеобщая практика", – отметил глава региона.

По данным на 16 апреля в регионе выявлено 48 заболевших. Две трети из них имеют понятную причину получения вируса: от коллег по работе или домочадцев. По словам Томенко, неуправляемых процессов среди населения нет. И это позволяет сохранять действующий режим самоизоляции без ужесточения.

При этом он призвал население по возможности минимизировать выход из дома, носить маски и чаще мыть руки.

Губернатор напомнил, что режим строгой самоизоляции действует только в 62 населенных пунктах. Это все города и большинство районных центров. Из 2,5 млн жителей региона 600 тысяч человек остаются безо всяких ограничений (это жители сел).

Но по всей территории региона ограничен выход из дома для людей старше 65 лет.