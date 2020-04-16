Томенко объяснил, при каких условиях на Алтае ужесточат самоизоляцию

Пока ситуация с коронавирусом в Алтайском крае стабильная. Но если будет обвальный рост, то меры придется ужесточать. Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на онлайн-конференции для журналистов в четверг, 16 апреля.
"Мы оцениваем ситуацию так, что такой режим изоляции можно держать. Но если будет обвальный рост заболеваний, да еще и с непонятным происхождением, то меры придется ужесточать, это всеобщая практика", – отметил глава региона.
По данным на 16 апреля в регионе выявлено 48 заболевших. Две трети из них имеют понятную причину получения вируса: от коллег по работе или домочадцев. По словам Томенко, неуправляемых процессов среди населения нет. И это позволяет сохранять действующий режим самоизоляции без ужесточения.
При этом он призвал население по возможности минимизировать выход из дома, носить маски и чаще мыть руки.
Губернатор напомнил, что режим строгой самоизоляции действует только в 62 населенных пунктах. Это все города и большинство районных центров. Из 2,5 млн жителей региона 600 тысяч человек остаются безо всяких ограничений (это жители сел).
Но по всей территории региона ограничен выход из дома для людей старше 65 лет.
Комментарии
В мире 2миллиона зараженных, выздоровевших 500 тыс
это 25% , если это вирус , то до коллективного иммунитета осталось дождаться соотношения 33%.
если это не вирус, то нарастание продолжится
Но судя по тому что это нечто лечат препаратами от паразитов, то это не совсем вирус, этому присущи свойства бактерий, тогда иммунитет врятли выработается
Статистика неинформативна, т.к. надежных тест-систем как не было, так и нет, а кроме того в каждой стране по-своему вели учет.
Где-то всех с признаками пневмонии считали ковидными, где-то только тех, у кого атипично протекает заболевание, а где-то и с признакам ковида только консультировали по телефону, не делая никаких тестов. Объективных данных на сегодняшний день нет. Тем более по бессимптомным, которые как раз и являются разносчиками вируса.
Вопрос к Томенко - в какой аптеке купить маски, один раз на период самоизоляции???
"Глава региона сообщил, что пока ситуация стабильная"
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А что стабильно? Стабильно все плюют на меры безопасности? Рост числа выявленных инфицированных? Так и он даже не стабилен - то 11, то ни одного.
Зараженным человек становится сразу.
Либо, к сожалению, - Да. Либо, к счастью - Нет.
А вот болеет человек - неделю-две-три,. пока наконец-то окончательно не выздоровеет. И все это время числится заболевшим.
Поэтому и статистика: Зараженных достаточно много, а выздоровленные ))) - будут интенсивно прибавляться потом чуть немного позже. Им просто нужно дать время на выздоровление, в том числе и по статистике)))
На самом деле, не шутка, конечно, и вечная память тем, кто не смог пережить.
Вместе с тем, никто из нас не вечен.
То есть из-за тех, кто пойдет на церковные праздники, сидеть нам не пересидеть...
Две трети из них имеют понятную причину получения вируса
А еще одна треть имеет непонятную причину получения вируса?
Я не могу от этих руководителей, почему надо ждать кого-то обвального роста, почему сразу не вводить режим ЧС? ждать когда люди как мухи будут дохнуть. Я понимаю что у нас в стране так заведено, что бы пешеходник установили надо чтобы хоть одного на глушняк сбили, чтоб какие-то серьезные меры начали предпринимать, надо чтобы в моргах уже места не было. Не понять умом наших чиновников....
При этом он призвал население по возможности минимизировать выход из дома, носить маски
Носить маски. Его наверное провезли по аптекам, которые он называл наугад, а впереди него маски из аптеки в аптеку возили. Он подъезжает в любую аптеку - маски есть
Если хотите чтобы в аптеках были маски скажите власти :" Пошла .... от регулировки цен и вообще чтобы государство меньше лезло в экономику". Как Вова сказал когда ему пожаловались на высокие цены на маски в начале вируса - : "Надо лицензии отбирать у таких аптек которые цены задирают". Это лучший способ отбить у аптек желание масками вообще торговать. Экономические законы не обманешь.
Конечно, стабильная! Четверть заболевших - медработники, как сказал сам Томенко
Но если будет обвальный рост, то меры придется ужесточать.
рост быват по прямой, а бывает экспоненциальный, ну чтоб обвальный это прямо нонсенс.
> до коллективного иммунитета осталось дождаться соотношения 33%.
Для надёжности лучше 60%, тогда он станет распространяться медленнее.
Сейчас процент переболевших в мире составляет: 0.005320%
Заражённых: 0.0267307%
Умерших: 0.0017951%
Пора нам самим о себе позаботиться. Может петицию создать по поводу закрытия края? Что власти ждут?