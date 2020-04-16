"Для кого эта клоунада?". Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка, гуляющего по городу

15 апреля мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в сопровождении журналистов провел объезд по улицам города. На одной из закрытых спортплощадок занимающийся там горожанин обматерил градоправителя, обвинив его в клоунаде.

"Я хожу, занимаюсь, мне зачем слушать ваши бредни… Все, все, я понял, пойду в другое место заниматься. Потом приду через час сюда, ничего такого не будет. Зачем эта фикция? Для кого эта клоунада? Все люди нормальные думают, что это клоунада. Это вот вы и телевизионщики придумываете. Народ [в шоке], а вам [плевать], что происходит", – посетовал новокузнечанин.

Выслушав возмущения нарушающего режим самоизоляции гражданина, Сергей Кузнецов сказал: "Спасибо вам большое за это интервью, оно сегодня для нас было самым ценным". На что новокузнечанин ответил, что ему "вообще [неважно]".