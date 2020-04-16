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"Для кого эта клоунада?". Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка, гуляющего по городу

, ИА "Амител"
"Спасибо вам большое", – ответил градоначальник возмущенному гражданину

15 апреля мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в сопровождении журналистов провел объезд по улицам города. На одной из закрытых спортплощадок занимающийся там горожанин обматерил градоправителя, обвинив его в клоунаде.

"Я хожу, занимаюсь, мне зачем слушать ваши бредни… Все, все, я понял, пойду в другое место заниматься. Потом приду через час сюда, ничего такого не будет. Зачем эта фикция? Для кого эта клоунада? Все люди нормальные думают, что это клоунада. Это вот вы и телевизионщики придумываете. Народ [в шоке], а вам [плевать], что происходит", – посетовал новокузнечанин.

Выслушав возмущения нарушающего режим самоизоляции гражданина, Сергей Кузнецов сказал: "Спасибо вам большое за это интервью, оно сегодня для нас было самым ценным". На что новокузнечанин ответил, что ему "вообще [неважно]".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

16.04.2020 13:44
- гость -

молодец

16.04.2020 13:48
гость

вот красавчик!!! неужели народ просыпается. восхищен париньком!!!!

16.04.2020 13:52
2

некультурный какой-то спортсмеен. Видимо синдром величия у него большой.

16.04.2020 13:56
- гость -

Правильно сказал, действительно клоунада! Устроили шоу перед голосованием, чтоб в очередной раз народ запугать!

16.04.2020 13:57
- гость -

"сила" есть - ума не надо. Ох уж эти зожники... Все беды от них

16.04.2020 14:02
АБОРИГЕН

А где обматерил то? Сказал как есть, по-русски.

16.04.2020 14:04
- гость -

Все эти обходы градоначальниками в сопровождении журналистов это действительно клоунада для отчета.
И почему градоначальник сам не соблюдает меры самоизоляции? какого ражна он сам по улицам шастает, еще и без перчаток...

16.04.2020 14:06
- гость -

Как на шарнирах походочка.

16.04.2020 14:12
- гость -

Если один занимался, то зря привязались к человеку. Не толпой же ведь, как в Москве.

16.04.2020 14:18
- гость -

как много стала быдла неразумного

16.04.2020 14:23
- гость -

Хамло и есть хамло. И не нужно причислять себя ко "всем нормальным людям". И не нужно заниматься бессмысленным популизмом, хамло должно быть привлечено к ответственности. А то ведь быдлота и школота его сейчас в герои произведут.

16.04.2020 14:29
- гость -

Один показуху устроил, а другой просто быдло. Будет смешно, если он отъедет в страну вечных спортивных достижений.

16.04.2020 14:30
гость

молодец спортик! все по сути сказал. это все для лохов, как и по лененскому с распрыскивателями ходить в присутствии франка. поймите люди, если дело серьезное надо вводить режим ЧС. никто не задумывался почему еще не ввели?

16.04.2020 14:31
- гость -

Если человек чем-то занимается один: спортом, собачку выгуливает, грядку копает, на звезды смотрит - зачем его ограничивать?
ОН НИ С КЕМ НЕ КОНТАКТИРУЕТ!

Марию-Ра и Ленту ограничьте, по 30 человек в замкнутом пространстве взаимно опыляются.

Всякие магазины обуви и трусов, ювелирные и салоны красоты представляют в разы меньше опасности, чем продуктовые, банки, автобусы да поликлиники.

16.04.2020 14:36
- гость -

14:23
- гость -
Хамло и есть хамло. И не нужно причислять себя ко "всем нормальным людям". И не нужно заниматься бессмысленным популизмом, хамло должно быть привлечено к ответственности. А то ведь быдлота и школота его сейчас в герои произведут.
----
Всё правильно он сказал. А вам какое дело до быдлоты и школоты? Радуйтесь, что он руку на чинушку не поднял.

16.04.2020 15:14
- гость -

идиот

16.04.2020 15:15
- гость -

из-за такого быдла порядка нет в стране

16.04.2020 15:20
- гость -


16.04.2020 14:30
гость
Может быть ЧС не ввели потому, что очень мало зараженных людей? очень низкая скорость распространения?
Зачем вам ЧС?
Вы читали законы? Например ЧС позволяет руководителям увольнять сотрудников. Всех, одним днем.
"Статья 83. "Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон"
п7. наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;"
Во время ЧС власти могут мобилизовать Вас копать могилы, например. Или могут мобилизовать ваш кредитный авто для нужд каких либо служб или трупы возить.
И много другое.
Готовы вы из-за 9 т.р в месяц на такие жертвы? Не просите того, в чем не понимаете.

16.04.2020 15:25
- гость -

Че пристали к парню? Истерите в другом месте, среди своих контуженных. Это вопрос из той области как с дедом "А вам нравится елочка?" Не надо трогать горожан, займитесь своим цирком в другом месте, найдите бабку с марлей на голове и задавайте вопросы.

16.04.2020 15:31
- гость -

какие убогие люди, настолько тупы что просто нет слов

16.04.2020 15:38
- гость -

насколько же вы недалекие

16.04.2020 15:38
Алиса

Каждый "суслик" считает себя самым умным. Ограничили доступ на спортплощадку, ленту сигнальную повесили, так нет нужно обязательно нарушить, наплевать на безопасность.

16.04.2020 15:46
- гость -

16.04.2020 15:38
- гость - На столько же на сколько вы далекие.

16.04.2020 16:08
- гость -

А если я сел на велосипед и поехал кататься за город? Никаких контактов ни с кем, практически та же самая изоляция. Водитель авто ещё может заехать по необходимости на заправку, мне же даже и этого не требуется. Вопрос: нарушаю ли я режим самоизоляции?

16.04.2020 16:29
- гость -

это не спортсмен, а Месный урка

16.04.2020 16:30
- гость -

16.04.2020 15:38
- гость - На столько же на сколько вы далекие.

ты убогий холоп, который ничего не достиг в жизни исключительно по своей лени, ну еще, возможно, тупости. 80% - бездельники и алкота- вот рисунок нынешнего Алтая.

16.04.2020 16:49
- гость -

16.04.2020 16:30
- гость - то есть по существу ничего сказать нет? Быдло что ли?

16.04.2020 16:59
- гость -

Да правильно сказал,клоунада.Люди в магазинах всем обществом стоят.Да и на работу многие ездят.А тут показательно докопались до одинокого спортсмена,репортаж снять,как им не все равно.Тьфу епт.И то,что он через час придет и продолжит заниматься им тоже пофиг.

16.04.2020 17:52
Гость

16.04.2020 14:18
- гость -
Зачем же так о мэре?!

16.04.2020 19:00
- гость -

Орлом держится возможный переносчик заразы.Что ж,это же не птичий грипп )

16.04.2020 19:39
Ум

До меня не доходит.Что начнётся-то?

18.04.2020 10:36
Владимир

Это "СПОРТСМЕНЫ" - особая каста. Зарплаты, сборы, соревнования, заграница. Подчиняются только тренеру и спортивному судье.И когда они лицом окунаются в обычную действительность простых людей (они их называют "болельщики", для спортсмена это коллапс.

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