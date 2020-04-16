Алтайские компании, ателье и индивидуальные предприниматели производят около 100 тысяч медицинских масок ежедневно. Сырьем их обеспечивают власти, рассказали в правительстве.
"Всего в крае производством защитных масок занимаются 11 предприятий, а также малые и микропредприятия", – сообщили в Минпромэнерго Алтайского края.
Часть из них шьют средства защиты для собственных нужд, часть – занимаются этим по заказу. Стоимость одного изделия колеблется от 10 до 45 рублей за штуку. Цена зависит от материала, из которого маска изготовлена.
Кроме того, предприятия Алтайского края ежедневно выпускают до 20 тонн антисептика за сутки. Запас сырья есть почти у всех производств, а остальные ожидают поставки.
Вся продукция реализуется на территории региона. Отмечается, что на аптеках в крае стали появляться объявления "Маски и антисептики есть".
Комментарии
А масок как в аптеках небыло, так и нет. Или они их что, на экспорт делают?
Около 100 тысяч медицинских масок ежедневно производят в Алтайском крае
Надо писать около 100 миллионов, все равно ведь никто не проверит, в аптеках как не было так и нет
Сегодня взял 2 маски бесплатно в одной из местных торговых сетей. Даже очереди нет.
11 предприятий шьют медицинские маски с фильтрующим слоем? Т.е. именно медицинские, а не защитные из бязи или простого спанбонда?
16.04.2020 14:21
- гость - Вы воришка
6.04.2020 14:05
- гость -
А масок как в аптеках небыло, так и нет. Или они их что, на экспорт делают?
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А их и не делают. Шьют защитные из бязи и простого спанбонда. Это не медицинские маски, которые должны быть в аптеках.
Ну это как с тестами, 1200000 россиян протестировано. Пойди найди этот миллион двести...
16.04.2020 14:30
Южанка
Аптечные медицинские маски делают из нетканой материи. Обычно они двуслойные. 3-х и 4-х слойные (хирургические) используются только в медучреждениях.
Зачем травить людей? Я вчера прошла 10 аптек(от начала Молодежной до конца), и заходила во все продуктовые и.д. нигде масок небыло.
В Бийске в аптеке на Мерлина-4 купила вчера 1 маску за 50 р.! Этак никаких денег не хватит! И так всё подорожало сильно, и аптекари туда же, паразиты жадные, как не стыдно!
Изготавливают 100 тысяч масок, а население в АК 2,5 миллиона, да каждому нужно несколько масок в день, получается капля в море...
Зачем вы прикладываете фото китайских масок??Приложите фото тех,что шьют у нас!!!Это пародия на маску.Цена рознится от 10 до 25 рублей.Никакого железного уплотнителя на носу у наших масок нет,резиночек тоже нет.Пристрочена таже самая тканюшка..Себестоимость этой масочки 2,5 рубля..а продают за 25 рублей..