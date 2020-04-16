Около 100 тысяч медицинских масок ежедневно производят в Алтайском крае

Алтайские компании, ателье и индивидуальные предприниматели производят около 100 тысяч медицинских масок ежедневно. Сырьем их обеспечивают власти, рассказали в правительстве.

"Всего в крае производством защитных масок занимаются 11 предприятий, а также малые и микропредприятия", – сообщили в Минпромэнерго Алтайского края.

Часть из них шьют средства защиты для собственных нужд, часть – занимаются этим по заказу. Стоимость одного изделия колеблется от 10 до 45 рублей за штуку. Цена зависит от материала, из которого маска изготовлена.

Кроме того, предприятия Алтайского края ежедневно выпускают до 20 тонн антисептика за сутки. Запас сырья есть почти у всех производств, а остальные ожидают поставки.

Вся продукция реализуется на территории региона. Отмечается, что на аптеках в крае стали появляться объявления "Маски и антисептики есть".