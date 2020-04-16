Работники НАСА показали, как управляют марсоходом из дома

Фото: jpl.nasa.gov

Сотрудники Марсианской научной лаборатории играют с домашними питомцами, делят рабочее место с близкими и управляют марсоходом Curiosity. На удаленную работу коллектив НАСА перешел пару недель назад. Работать при этом, конечно, стало сложнее. К тому же не все оборудование лаборатории можно перенести в домашние реалии. Чтобы операторы марсохода могли просматривать трехмерные изображения на своих домашних ноутбуках, они перешли на использование анаглифных 3D-очков.

Также у сотрудников уходит много времени на поддержание связи с десятками коллег, ведь раньше они обменивались информацией, находясь в одном кабинете. Глава научно-исследовательской группы Кэрри Бридж, например, оперирует 15 чатами, чтобы удостовериться, что коммуникация ученых и инженеров поддерживается на должном уровне и работы выполняются по плану, пишет naked-science.ru.