В четырех медорганизациях Алтайского края зафиксированы случаи заболевания коронавирусом среди медперсонала. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко в ходе брифинга, прошедшего 16 апреля.
По словам главы региона, пока нет возможности возобновить работу медорганизаций в прежнем формате. Это связано с мерами предосторожности, чтобы ограничить распространение инфекции. Одним из доказательств того, что этот шаг оправдан, является статистика по выявленным случаям заболевания коронавирусом среди медиков.
"К сожалению, люди, которые приходят на прием, попадают в зону повышенного риска. И на сегодняшний день из числа заболевших имеем следующую ситуацию. В четырех медорганизациях зарегистрированы случаи заболевших. И в самом госпитале (горбольница № 5) – пять заражений среди сотрудников, горбольницы № 4 – три случая. Там до сих пор действует карантин", – сообщил губернатор.
Кроме того, факт заражения был отмечен в роддоме горбольницы №11. Здесь карантин уже снят. Также коронавирус выявлен у четырех сотрудников частной медклиники "Здоровье".
Комментарии
Верное решение - больницы закрывать, религиозные заведения оставить открытыми.
Господину Томенко неплохо бы посетить магазин Ле-Руа. Глядя на его работу становится очень жаль наших медиков. Толпа народу, беременные, с детьми, 80% без масок. Где наши контролирующие органы? Если магазин не может организовать свою работу в такой сложный период, его нужно просто закрывать!
а в Москве говорят что у нас в Алтайском крае КороноВируса нет
Уточните в МЗ АК были ли у заразившихся сотрудников ГБ4 и ГБ5 СИЗы как на картинке, помещенной в начале вашей статьи?
И в самом госпитале (горбольница № 5) – пять заражений среди сотрудников, горбольницы № 4 – три случая
Блин, еще количество медиков уменьшается
Ну в общем логично - закрыть поликлиники, чтобы люди не могли получить плановую мед. помощь, и запустить толпу в церкви. З- забота.
И в самом госпитале (горбольница № 5) – пять заражений среди сотрудников, горбольницы № 4 – три случая. Также коронавирус выявлен у четырех сотрудников частной медклиники "Здоровье".
12 случаев из 48, то есть каждый четвертый заболевший - медик?
Подобные костюмы выдают только представителям высшей власти.
А медикам и обычных самосшитых марлевых повязок хватит. Они ж клялись, какому то там Гипократу, да и глава РПЦ о них молебен совершал. Должно помочь.
"80% без масок."
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Могли бы обязать крупные магазины, повесить антисептик на входе и не впускать людей без масок.
Ничего ведь сложного - объявление на дверь и охранник внутри, чтобы выводил нарушителей.
Из 48 заболевших 8 врачей. 40:8. Не дай бог заболеют 400 человек-врачи закончатся.
5 заболевших медиков в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ инфекционной больнице. не многовато? они без СИЗ что-ли совсем?
13 заразившихся врачей, это плюсом к 48 ранее заболевшим?
Если так, то кто то просто недорабатывает.
Еще и взяточники в правительстве...
Как выжить?
А что говорить,в сми была информация,что чуть более половины регионов готовы к борьбе и обеспечены необходимым. Похоже наш край в другой половине.
16.04.2020 14:23
Гость
Из 48 заболевших 8 врачей.
В больницах работают не только врачи.
Каждый четвёртый заболевший - медработник. О наличии каких средств индивидуальной защиты тогда вообще может идти речь, товарищ министр?
да уж слов нет...как на передовой...первыми под огонь
А если заболеют работники очистных сооружений, что будем делать "задним умом" на самоизоляции ?
16.04.2020 16:45
Гость
надо вас туда отправить на экскурсию, чтобы мозги прочистились.