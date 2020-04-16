В четырех медорганизациях Алтайского края зафиксированы случаи заболевания коронавирусом среди медперсонала. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко в ходе брифинга, прошедшего 16 апреля.

По словам главы региона, пока нет возможности возобновить работу медорганизаций в прежнем формате. Это связано с мерами предосторожности, чтобы ограничить распространение инфекции. Одним из доказательств того, что этот шаг оправдан, является статистика по выявленным случаям заболевания коронавирусом среди медиков.

"К сожалению, люди, которые приходят на прием, попадают в зону повышенного риска. И на сегодняшний день из числа заболевших имеем следующую ситуацию. В четырех медорганизациях зарегистрированы случаи заболевших. И в самом госпитале (горбольница № 5) – пять заражений среди сотрудников, горбольницы № 4 – три случая. Там до сих пор действует карантин", – сообщил губернатор.

Кроме того, факт заражения был отмечен в роддоме горбольницы №11. Здесь карантин уже снят. Также коронавирус выявлен у четырех сотрудников частной медклиники "Здоровье".