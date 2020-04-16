Врачи нашли необычный симптом коронавируса на ногах у пациентов

Сыпь на ногах может быть одним из симптомов COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на публикацию работы итальянских и испанских медиков в издании Metro.

Каждый пятый итальянец, госпитализированный с коронавирусом, имеет проблемы с кожей. Чаще всего этот симптом встречается у детей и подростков, у которых отсутствуют другие признаки заболевания.

Ассоциация педиатров Испании отметила, что высыпания при COVID-19 схожи с сыпью при оспе или кори. Обычно они выступают на пальцах ног и заживают без последствий. Врачи призвали серьезно отнестись к сыпи и при ее появлении оставаться дома. Также они попросили не обращаться с ней в медицинские центры, но внимательно следить за своим здоровьем при этом симптоме.

Как ранее сообщил amic.ru, 70% инфицированных переносят коронавирус без каких-либо симптомов, а заразными они могут оставаться до месяца. Это приводит к тому, что люди распространяют вирус, сами того не подозревая.