Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Андрей Голубцов, как и предполагал amic.ru, был задержан за получение взятки. Об этом информирует региональный Следком. Уже возбуждено уголовное дело.
По данным правоохранителей, замминистра получил 2 млн рублей от директора ООО, занимающегося строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за принятие решения в пользу коммерческой организации как подрядчика по капремонту объектов теплоснабжения, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.
Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Голубцов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе").
В настоящее время заместитель министра задержан, по месту его жительства и работы проведены обыски. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Как им не имётся? Ни совести, ни страха! Пока их как в Китае стрелять не начнут, они как брали, так и будут брать, воровать и грабить.
А что тов. Томенко скажет? Он ничего не знал? Его подставили?
16.04.2020 14:14
- гость -
К сожалению и в Китае расстрелы не привели к снижению коррупции. Человек так устроен, он считает, что это другие дураки попадаются, а он - умный, сделает всё тип-топ.
16.04.2020 14:14
- гость -
За всеми не уследишь. Некоторые организации делают ротацию кадров. И вроде даже как бы помогает. А человеческая натура такова, быть на рыбном месте и остаться без икры -это сказка.
Что за коммуникации такие для газоотведения?
16.04.2020 14:19
- гость -
Потому что один раз живём... И Китай этому наглядное подтверждение. Можно кивнуть на Сингапур, но у нас так не получится..
Посидит пару месяцев на Канатной в СИЗО, в "титанике" в тепле и комфорте и поедет домой. Что там не сидеть то? Кормят относительно хорошо, гулять выводят, радио (у него и телевизор будет) с 6-00 до 22-00 без проблем. Спать днем тоже не мешают. В душ раз в неделю сводят. Одна проблема с книгами, делать нечего, а читать дают всякую ерунду типа "Илиада" Гомера.
16.04.2020 14:33
- гость - Сидевший?
Это человек Карлина ! Хитрый и изворотливый чиновник ! Школа господина Карлина ! Поэтом то строительству и жкх в Алтайском крае трындец .....
Кузница кадров в г. Барнаул, это МУП "Дорожник" и ДЕЗ-2.
Если видите у человека в трудовой запись об этих местах работы, знайте: это Знак Качества, можете смело требовать справку об освобождении и смело переходить на
"понятия"
так вроде министр транспорта тоже из тех же мест...и в тесном контакте с фигурантами бывал...
Новая услуга- газоотведение))
Уже не первый чиновник за последнее время, задержанный за взятку. Но ни разу(!) не было названо имя того, кто эту взятку давал. Он ведь тоже преступник?
Конфискации имущества у обоих. И пусть гуляют.
16.04.2020 16:33
- гость -
Имущества? Какого имущества? Нет никакого имущества в собственности, все в пользовании. И шикарная машина и дом в 300 квадратов и земля.