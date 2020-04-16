Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Андрей Голубцов, как и предполагал amic.ru, был задержан за получение взятки. Об этом информирует региональный Следком. Уже возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, замминистра получил 2 млн рублей от директора ООО, занимающегося строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за принятие решения в пользу коммерческой организации как подрядчика по капремонту объектов теплоснабжения, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Голубцов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе").

В настоящее время заместитель министра задержан, по месту его жительства и работы проведены обыски. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.