Барнаулец украл у пожилой матери 30 тысяч рублей

Жителя Барнаула обвиняют в краже денег у своей пожилой матери, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В отдел полиции по Ленинскому району обратилась женщина 1938 года рождения. Стражам порядка она рассказала, что неизвестные похитили с ее банковской карты 30 тысяч рублей.

В ходе расследования правоохранители выявили личность подозреваемого – им оказался 47-летний сын старушки. В ходе допроса мужчина признался, что привязал номер своего телефона к мобильному банку матери и перевел на свой счет все имеющиеся у нее средства. К моменту задержания мужчина потратил деньги на собственные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".