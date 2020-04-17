Барнаулец украл у пожилой матери 30 тысяч рублей

Жителя Барнаула обвиняют в краже денег у своей пожилой матери, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В отдел полиции по Ленинскому району обратилась женщина 1938 года рождения. Стражам порядка она рассказала, что неизвестные похитили с ее банковской карты 30 тысяч рублей.
В ходе расследования правоохранители выявили личность подозреваемого – им оказался 47-летний сын старушки. В ходе допроса мужчина признался, что привязал номер своего телефона к мобильному банку матери и перевел на свой счет все имеющиеся у нее средства. К моменту задержания мужчина потратил деньги на собственные нужды.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии
1973 года рождения ,советское воспитание ,развитой социализм , а оказывается он и в пионерах мелочь тырил по карманам.
Да,если бы не советское прошлое,деньги на банковской бабушкиной карте остались бы целы...
CALIBR
1973 года рождения ,советское воспитание ,развитой социализм , а оказывается он и в пионерах мелочь тырил по карманам.
конечно совок виноват! и Сталин
в священной Америке такого априори нет.
и Путин