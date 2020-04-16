Женщина "заболела" коронавирусом в Кемеровской области, чтобы не ходить на работу

Жительница поселка Ижморский в Кемеровской области позвонила на горячую линию Роспотребнадзора по коронавирусу и сообщила, что у нее был контакт с человеком из другого региона. Женщина сказала, что после этого у нее поднялась температура.

На вызов приехали медицинские работники, но дверь им никто не открыл. После этого за "пациенткой" прибыли сотрудники полиции.

Они выяснили, что 39-летняя женщина два дня распивала спиртные напитки и не ходила на работу. Она позвонила на горячую линию в надежде на то, что ее отправят на 14-дневный карантин и предоставят больничный. Таким образом она смогла бы избежать проблем с работодателем.

Теперь безответственной работнице назначат штраф в размере 1500 рублей, рассказали в региональном МВД.