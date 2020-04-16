Женщина "заболела" коронавирусом в Кемеровской области, чтобы не ходить на работу

Жительница поселка Ижморский в Кемеровской области позвонила на горячую линию Роспотребнадзора по коронавирусу и сообщила, что у нее был контакт с человеком из другого региона. Женщина сказала, что после этого у нее поднялась температура.
На вызов приехали медицинские работники, но дверь им никто не открыл. После этого за "пациенткой" прибыли сотрудники полиции.
Они выяснили, что 39-летняя женщина два дня распивала спиртные напитки и не ходила на работу. Она позвонила на горячую линию в надежде на то, что ее отправят на 14-дневный карантин и предоставят больничный. Таким образом она смогла бы избежать проблем с работодателем.
Теперь безответственной работнице назначат штраф в размере 1500 рублей, рассказали в региональном МВД.
Комментарии
На вызов приехали медицинские работники, но дверь им никто не открыл
А почему она не открыла, ну шла бы уже до конца. Пока тест, пока повторный, на это время карантин. Температура была, сбила парацетамолом. Тесты отрицательные, вот здорово, пошла на работу. Наверное бухая была, вот и не открыла
дура