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Пока нет возможности. Губернатор Алтайского края о прямой поддержке бизнеса

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Виктор Томенко рассказал, что регион и сам потеряет четверть своего дохода
Виктор Томенко / Фото: скриншот

Виктор Томенко / Фото: скриншот

Бюджет Алтайского края потеряет четверть своих доходов в этом кризисе, а потому у власти региона пока нет никакой возможности оказать прямую поддержку пострадавшим в коронавирусе. Об этом на онлайн-конференции для журналистов сообщил глава региона Виктор Томенко.

"Алтайский край – дотационный регион. Состояние экономики сложно назвать убедительно устойчивым <...>. И пока речи о прямых мерах поддержки нет. Нам и так половины денег не хватает. А когда мы говорим, что кому-то надо за счет бюджета оказать помощь, то оказываемся в ситуации приглашенного в гости, который привел с собой товарища", – сказал Томенко.

Он напомнил, что бюджет на 2020 года сверстан с показателями 118 млрд рублей расходов и 112 млрд доходов. И только половину регион зарабатывает самостоятельно – 56 млрд рублей. Остальное должен получить из федерального бюджета в виде субсидий и дотаций.

А теперь край теряет и без того небольшой доход. По оценкам властей, бюджет недополучит в этом кризисе четверть доходов – 18 млрд рублей. В том числе 13 млрд в краевой казне, еще 5 млрд – доходы муниципальных образований.

Губернатор призвал не принимать его слова как полное непонимание ситуации со стороны властей.

"Мы сейчас обсуждаем снижение аренды, льгот по налогу на имущество для тех, кто сдает помещение и сам дает отсрочку по аренде. Учитывая комплекс федеральным мер, уже сейчас есть серьезный объем поддержки (бизнеса и населения, – прим. авт.)", – добавил  Томенко.

Напомним, к главе региона неоднократно обращались предприниматели разного уровня. Они просят сократить или отменить некоторые налоги, обнулить арендные ставки, помочь предприятиям финансово. На краевом уровне снизили ставки по микрозаймам для наиболее пострадавших отраслей, а также требования к получению займов. На федеральном уровне объявлены кредитные каникулы для граждан и бизнеса, отсрочка уплаты в соцфонды на полгода, малый и средний бизнес получит на зарплаты сотрудников по 12 тысяч рублей, системообразующие предприятия – льготные кредиты, безработные – выплаты на детей, а медики – серьезные доплаты. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.04.2020 15:21
гость

вот так граждане, доят нас как корову безлимитную, а как коснулось что нам помощь нужна, ДЕНЕГ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ! Это фиаско...

16.04.2020 15:25
- гость -

Какие вам дотации и компенсации?
Шли в бизнес, радовались капитализму, 40-ка сортам колбасы и гамбургерам.
Так что, кушайте с булочкой! Вам никто ничего не должен!
Даже бюджетники...

16.04.2020 15:53
- гость -

Ничего время собирать урожай придет, соберут с горожан монетку. Всю шкуру снимут.

16.04.2020 16:11
гость

16.04.2020 15:25
- гость -
сразу видно бюджетник. если бы свое дело с колен поднял так бы не говорил

16.04.2020 16:19
- гость -

О каких льготных кредитах и каникулах, вон в Москве даже министра в банке послали подальше, вся помошь только на слових, рротянули с карантином собрали налоги за 1квартал, ну а дальше что, бюджетники сейчас хорошаться, потом что плакать будете

16.04.2020 16:53
- гость -

Вот так, господа бидзнецмэны, кормили эту братву столько лет, взятки давали в разных видах, политику их поддерживали. И что теперь?

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