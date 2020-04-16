Пока нет возможности. Губернатор Алтайского края о прямой поддержке бизнеса

Бюджет Алтайского края потеряет четверть своих доходов в этом кризисе, а потому у власти региона пока нет никакой возможности оказать прямую поддержку пострадавшим в коронавирусе. Об этом на онлайн-конференции для журналистов сообщил глава региона Виктор Томенко.

"Алтайский край – дотационный регион. Состояние экономики сложно назвать убедительно устойчивым <...>. И пока речи о прямых мерах поддержки нет. Нам и так половины денег не хватает. А когда мы говорим, что кому-то надо за счет бюджета оказать помощь, то оказываемся в ситуации приглашенного в гости, который привел с собой товарища", – сказал Томенко.

Он напомнил, что бюджет на 2020 года сверстан с показателями 118 млрд рублей расходов и 112 млрд доходов. И только половину регион зарабатывает самостоятельно – 56 млрд рублей. Остальное должен получить из федерального бюджета в виде субсидий и дотаций.

А теперь край теряет и без того небольшой доход. По оценкам властей, бюджет недополучит в этом кризисе четверть доходов – 18 млрд рублей. В том числе 13 млрд в краевой казне, еще 5 млрд – доходы муниципальных образований.

Губернатор призвал не принимать его слова как полное непонимание ситуации со стороны властей.

"Мы сейчас обсуждаем снижение аренды, льгот по налогу на имущество для тех, кто сдает помещение и сам дает отсрочку по аренде. Учитывая комплекс федеральным мер, уже сейчас есть серьезный объем поддержки (бизнеса и населения, – прим. авт.)", – добавил Томенко.

Напомним, к главе региона неоднократно обращались предприниматели разного уровня. Они просят сократить или отменить некоторые налоги, обнулить арендные ставки, помочь предприятиям финансово. На краевом уровне снизили ставки по микрозаймам для наиболее пострадавших отраслей, а также требования к получению займов. На федеральном уровне объявлены кредитные каникулы для граждан и бизнеса, отсрочка уплаты в соцфонды на полгода, малый и средний бизнес получит на зарплаты сотрудников по 12 тысяч рублей, системообразующие предприятия – льготные кредиты, безработные – выплаты на детей, а медики – серьезные доплаты.