Парад Победы в Алтайском крае, скорее всего, будет перенесен – Виктор Томенко

Глава региона отметил, что даже в случае если пандемия закончится до 9 мая, времени на подготовку уже практически не осталось.

В связи с этим праздничные мероприятия могут сдвинуть на 24 июня или на дату окончания Второй мировой войны, которую Госдума перенесла с 2 на 3 сентября. Точной информации пока нет и решение о переносе будет приниматься на уровне всех регионов.

Виктор Томенко подчеркнул, что нельзя рисковать жизнью и здоровьем ветеранов.

Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что в Кремле это решение уже принято, а официально о нем объявят позже. Предполагается, что 16 апреля об этом расскажет Владимир Путин.