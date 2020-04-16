Парад Победы в Алтайском крае, скорее всего, будет перенесен – Виктор Томенко

Глава региона отметил, что даже в случае если пандемия закончится до 9 мая, времени на подготовку уже практически не осталось.
В связи с этим праздничные мероприятия могут сдвинуть на 24 июня или на дату окончания Второй мировой войны, которую Госдума перенесла с 2 на 3 сентября. Точной информации пока нет и решение о переносе будет приниматься на уровне всех регионов.
Виктор Томенко подчеркнул, что нельзя рисковать жизнью и здоровьем ветеранов.
Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что в Кремле это решение уже принято, а официально о нем объявят позже. Предполагается, что 16 апреля об этом расскажет Владимир Путин.
Комментарии
Логично. Было бы удивительно, если бы Москва парад перенесла, а в Барнауле он состоялся. Хотя от Барнаула можно ждать чего угодно. Непредсказуемый городишка.
Отменять нужно все мероприятия, даже если это 75 лет победы, денег для народа значит нет, а на празднование есть.
Однозначно отменять. Погибшим это не надо.
Наши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, несмотря на серьезные испытания, близко не сопоставимые с нынешним каким-то-там вирусом - ПОБЕДИЛИ.
Наши дальние предки - даже печенегов победили)))
А мы не можем почтить их светлую память Парадом Победы?
Тогда, какова наша цена и сколько мы стоим?
5 кг гречки и 10 рулонов туалетной бумаги?
16.04.2020 16:38
гость
Шариииик, ты балбес!