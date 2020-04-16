СМИ: Китай создал COVID-19 в лаборатории, а "нулевым пациентом" стал ее сотрудник

COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, а "нулевым пациентом" стал ее сотрудник, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала говорят, что на рынке в Ухане, который первоначально считался местом происхождения коронавируса, никогда не продавали летучих мышей, которые разнесли бы вирус. Однако этим рынком Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории, где и возник COVID-19.

Как отметил телеканал, в ситуации с эпидемией Китай стремился показать, что его возможности по выявлению и борьбе с вирусами не меньше, чем у США.

Добавим, что официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал на регулярном брифинге публикацию американского телеканала, заявив, что эта информация не подкреплена какими-либо доказательствами.

По последним данным, число заражений коронавирусом в мире превысило 2 млн, 134 тысячи человек погибли. В тройку наиболее пострадавших от пандемии стран вошли США, Италия и Испания.