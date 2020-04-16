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СМИ: Китай создал COVID-19 в лаборатории, а "нулевым пациентом" стал ее сотрудник

, ИА "Амител"
Но в Поднебесной эту информацию считают неправдой
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, а "нулевым пациентом" стал ее сотрудник, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала говорят, что на рынке в Ухане, который первоначально считался местом происхождения коронавируса, никогда не продавали летучих мышей, которые разнесли бы вирус. Однако этим рынком Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории, где и возник COVID-19.

Как отметил телеканал, в ситуации с эпидемией Китай стремился показать, что его возможности по выявлению и борьбе с вирусами не меньше, чем у США.

Добавим, что официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал на регулярном брифинге публикацию американского телеканала, заявив, что эта информация не подкреплена какими-либо доказательствами.

По последним данным, число заражений коронавирусом в мире превысило 2 млн, 134 тысячи человек погибли. В тройку наиболее пострадавших от пандемии стран вошли США, Италия и Испания.

  

 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

16.04.2020 16:10
гость

Первоначально сообщалось, что США готовят иск к Китаю за коронавирус на 10 триллионов, а теперь уже пишут, что планируют отсудить у Китая 200 триллионов. Какая следующая сумма - квадриллион? Вообще есть в мире столько денег?

16.04.2020 16:12
- гость -

Если это так, значит, вакцина у них тоже есть?..

16.04.2020 16:46
Гость

16.04.2020 16:10
гость
Ну если в долларах,то есть. Напечатать нетрудно.

16.04.2020 17:05
CALIBR

Когда хотят замутить фейк или микс вранья и полуправды , нет ничего лучше чем ссылка на анонимный источник информации , близкий к высоким кругам. Обычно на подобные новости в нашей стране ведутся доверчивые домохозяйки ,занимающиеся политикой попутно с варкой щей капустных или маргинализированные патриоты лапши ушастой.
Так было и неделю назад, когда отечественные СМИ подхватили фейк от РИА "Новости" о подключении Бориса Джонсона к ИВЛ.
Понять,простить ...






16.04.2020 17:16
гость

сообщил телеканал Fox News

Телеканал. То есть есть запись и можно установить, что она подлинная. При желании любую информацию можно назвать или правдой или фейком, это зависит только от количества долларов, выделенных на ее подтверждение или опровержение. В таких случаях правдивость информации определяется только знанием объективных общественных законов и наличием мозга. По высказываниям американцев про китайский вирус, которые никто не опровергал, вероятность наличия сообщения Fox News велика

16.04.2020 17:18
- гость -

16.04.2020 17:05
CALIBR

О сотрудничестве Китая и США в области вирусной биологии говорит тот факт, что ученый-биолог Чарльз Либер, недавно арестованный в США, 5 лет проработал в биолаборатории Уханя.
Можно посмотреть и дальше.
В октябре 2002 американскими учеными из останков был впервые выделен вирус испанки. В ноябре 2002 началась первая в мире эпидемия атипичной пневмонии SARS-CoV, началась с Китая.

16.04.2020 17:29
CALIBR

гость 17:18 , нет желания углубляться в дискуссию , в инете есть занимательное чтиво о семи мифах про коронавирус. Тэги.
theins.ru 7 популярных мифов о Covid-19. ·

16.04.2020 17:33
- гость -

17:29

Это чтиво для школьников.

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