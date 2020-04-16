СМИ: Китай создал COVID-19 в лаборатории, а "нулевым пациентом" стал ее сотрудник

COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, а "нулевым пациентом" стал ее сотрудник, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала говорят, что на рынке в Ухане, который первоначально считался местом происхождения коронавируса, никогда не продавали летучих мышей, которые разнесли бы вирус. Однако этим рынком Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории, где и возник COVID-19.
Как отметил телеканал, в ситуации с эпидемией Китай стремился показать, что его возможности по выявлению и борьбе с вирусами не меньше, чем у США.
Добавим, что официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал на регулярном брифинге публикацию американского телеканала, заявив, что эта информация не подкреплена какими-либо доказательствами.
По последним данным, число заражений коронавирусом в мире превысило 2 млн, 134 тысячи человек погибли. В тройку наиболее пострадавших от пандемии стран вошли США, Италия и Испания.
Комментарии
Первоначально сообщалось, что США готовят иск к Китаю за коронавирус на 10 триллионов, а теперь уже пишут, что планируют отсудить у Китая 200 триллионов. Какая следующая сумма - квадриллион? Вообще есть в мире столько денег?
Если это так, значит, вакцина у них тоже есть?..
16.04.2020 16:10
гость
Ну если в долларах,то есть. Напечатать нетрудно.
Когда хотят замутить фейк или микс вранья и полуправды , нет ничего лучше чем ссылка на анонимный источник информации , близкий к высоким кругам. Обычно на подобные новости в нашей стране ведутся доверчивые домохозяйки ,занимающиеся политикой попутно с варкой щей капустных или маргинализированные патриоты лапши ушастой.
Так было и неделю назад, когда отечественные СМИ подхватили фейк от РИА "Новости" о подключении Бориса Джонсона к ИВЛ.
Понять,простить ...
сообщил телеканал Fox News
Телеканал. То есть есть запись и можно установить, что она подлинная. При желании любую информацию можно назвать или правдой или фейком, это зависит только от количества долларов, выделенных на ее подтверждение или опровержение. В таких случаях правдивость информации определяется только знанием объективных общественных законов и наличием мозга. По высказываниям американцев про китайский вирус, которые никто не опровергал, вероятность наличия сообщения Fox News велика
16.04.2020 17:05
CALIBR
О сотрудничестве Китая и США в области вирусной биологии говорит тот факт, что ученый-биолог Чарльз Либер, недавно арестованный в США, 5 лет проработал в биолаборатории Уханя.
Можно посмотреть и дальше.
В октябре 2002 американскими учеными из останков был впервые выделен вирус испанки. В ноябре 2002 началась первая в мире эпидемия атипичной пневмонии SARS-CoV, началась с Китая.
гость 17:18 , нет желания углубляться в дискуссию , в инете есть занимательное чтиво о семи мифах про коронавирус. Тэги.
theins.ru 7 популярных мифов о Covid-19. ·
17:29
Это чтиво для школьников.