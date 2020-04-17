Привыкли к ЕГЭ, освоим и дистант: мнения родителей и учителей об удаленном обучении

С 13 апреля школы Алтайского края перешли на удаленный формат обучения. Вопросов и недоумений, связанных с этим форматом, было много. Споров и страхов – еще больше. Мы опросили родителей и учителей совпали ли их ожидания и реальность от первых дней удаленного обучения, с какими трудностями столкнулись и каково общее впечатление от нового формата.

Разные педагоги – разный подход

– Честно говоря, думала, все будет хуже, – рассказывает жительница Барнаула Елена. – У меня сын учится в девятом классе, дочь в третьем. "Уроки" начинаются в 8 утра, как и обычно в школе. То есть режим дня не сбит. В качестве площадки для работы учителя используют WhatsApp, "Сетевой регион" и РЭШ (Российская электронная школа). "Сетевой регион" выпал из обоймы сразу же. Уже в понедельник в него попасть было невозможно. Во вторник – тоже. Больше попыток не делаю, так как все задания учителя дублируют в чат.

Поняла, что многое зависит от подхода учителя к процессу. Например, у сына больше заданий на самостоятельное выполнение. Кто-то из педагогов просто поставил задачи в начале урока и отбыл. Другой спрашивает, что непонятно по теме, акцентирует внимание на важных моментах. Но если честно, на полноценную учебу все равно это мало похоже. На выполнение заданий отводится неделя, и, конечно, выполнять их дети не торопятся, предпочитая потратить время на более приятные для них вещи. И вот это беспокоит – все-таки впереди экзамены.

А вот классный руководитель дочери умудряется по WhatsApp провести практически полноценный урок. С помощью голосовых сообщений объясняет тему, тут же дает задание, задает детям вопросы, отслеживает, правильно ли они поняли, успевает опросить учеников и по домашнему заданию. Кстати, такие уроки длятся 30 минут. Следующие 30 минут – перемена. И все-таки на уроки сейчас уходит гораздо больше времени, чем раньше. Это, конечно, тяжело. Причем часть из них приходится доделывать вечером, так как днем за компьютером работаю я. Вечером же отдаю его детям, если нужно выполнить дополнительные задания в РЭШ.

Пришлось поработать принтером

– Это оказалось сложнее, чем представлялось, – говорит барнаулец Артем, папа третьеклассницы. – Раньше ребенок приходил домой и практически все выполнял самостоятельно – учитель достаточно хорошо и понятно все объясняет. Теперь же часто приходится к дочери подходить и пояснять какие-то моменты. Объем выполняемых заданий увеличился в разы: помимо одного письменного упражнения, например по русскому языку, требуется выполнить еще два-три устно, с проговариванием заданий. При приготовлении домашнего задания по литературному чтению супруге сегодня пришлось поработать принтером – перерисовать картинки для раскрашивания (третий класс). Времени именно на выполнение домашнего задания тратится больше, так как приходится проделывать и классную работу.

Несколько расхолаживает отсутствие проверки устного ответа, например, по окружающему миру или литературному чтению, но здесь под личную ответственность родителей. Изученный дома материал будут проверять в школе, когда отменят карантин, если в этом году отменят.

Ясно, что придется составлять ребенку более жесткий режим, с разделением подготовки уроков на несколько блоков. Выполнить их все за час, как раньше, уже не получится.

Младшим классам не разобраться

– Форма удаленного обучения больше подходит старшеклассникам. Самостоятельно младшие классы, конечно, не разберутся, – считает Денис, житель села Новомихайловка и папа второклассника.

В "Сетевой город" выйти трудно, решенные задания не отправить, все висит. В итоге учитель дала свою электронную почту, чтобы мы высылали задания туда. Утром учитель дает задания, тему и указывает время, когда их нужно прислать. Дважды в день – в 9 утра и в 20:00 проводит онлайн-консультации по Zoom, где отвечает на вопросы, объясняет непонятные моменты.

Времени на уроки сейчас тратим очень много. Супруга занимается с сыном полдня как минимум. И это при том, что на прошлой неделе мы уже разобрали и выполнили все задания, которые учитель выкладывал на неделю вперед. Пока мы с женой дома, можем помочь сыну, но с понедельника выходим на работу и я просто не представляю, как мы будем заниматься дальше.

Ничего не успеваем

- Мой ребёнок учится в 5 классе 121 школы. Никакого дистанционного обучения у нас нет! Есть самообучение с огромным количеством заданий, — написал житель Барнаула в один из популярных телеграмм-каналов, — Сетевой город практически не работает, он перегружен. Задания выкладывают на Яндекс диск. Те родители, что сидят дома, скачивают информацию, количество скачиваний ограничено. Я работаю до 18:00, уроки начинаем делать в 19:00. В это время лимит на скачивания уже заканчивается. Чтобы узнать задание приходится писать в группу родителям в WhatsApp. Заданий дают столько, что мы их делаем до 00:30. И мы не успеваем! Как быть в сложившейся ситуации?

Не понятно, решал ребенок или родитель

– Конечно, сейчас учителю приходится гораздо труднее, – говорит учитель начальных классов Евгения Лаптева (г. Барнаул). – Объяснять материал через WhatsApp – это не то что вживую, когда видишь глаза ребенка, чувствуешь, усвоил он тему или нет. Мне нужно быть в постоянном контакте с детьми, поэтому я стараюсь провести даже в этих условиях что-то похожее на урок: объясняю материал в чате в WhatsApp. Прошу ребят посредством голосовых сообщений отвечать на мои вопросы. Но дети у нас молодцы, хорошо работают. Трудности были в первый день, когда они в рабочем чате начали разговаривать друг с другом. Но сейчас все проходит в рабочей обстановке.

Из трудностей: я не могу оценить, насколько самостоятельно делал ребенок ту или иную работу. Многие родители сейчас сидят дома, и я вижу, что у детей и почерк стал красивее, и задания выполнены без ошибок, хотя в классе все не совсем так. И тут трудно понять – то ли ребенок в домашней обстановке действительно собирается и все настолько хорошо выполняет, или ему рядом подсказывает родитель.

Работы прибавилось. Если раньше полдня у меня занимали уроки, потом два-три часа я проверяла тетради, готовилась к следующему дню, и на этом мой рабочий день был закончен, то сейчас дети присылают выполненные задания в течение всего дня, я все время на связи и с ними, и с родителями. Причем кто-то из родителей работает, приходит домой, и только после этого они с ребенком начинают делать уроки. И тогда уже поздно вечером поступают вопросы и задания на проверку. Но мы понимали, что просто не будет, готовились к этому. Очень надеюсь, что все это вскоре закончится, и мы сможем вернуться к нормальному графику.

Мы уже ко всему привыкли

– Мы понимали изначально, что будет трудно, – соглашается Ирина Николаевна (имя изменено), учитель, Романовский район. – Это, конечно, не привычная классно-урочная система. Вообще назвать дистант уроком сложно. Скорее, это проверка домашнего задания и очень короткое объяснение материала.

Легче всего со старшими классами. Они понимают все быстрее. Труднее всего приходится пятым и шестым классам. Тут дети еще и сами не умеют, и родители уже не помогают, как в начальной школе. Поэтому мы расписание уроков сделали с учетом того, что старшие могут работать самостоятельно, а потому у них занятия идут с утра. Малыши занимаются с обеда. Хотя очень много родителей у нас безработные. Но помочь, увы, не могут: не умеют. Даже электронную почту семьям помогали создавать учителя.

Проблемы есть. Начиная с того, что виснет "Сетевой регион" и другие площадки, где мы пытаемся проводить занятия. Дети пишут, что не могут зайти, выполнить задания, куча вопросов. Очень сложно организовать уроки по музыке, изо и физкультуре. Если по этим предметам давать рефераты или проектные работы, то это будет работа родителей. Дети с первого по седьмой класс еще не умеют писать рефераты. На сайтах есть видеоуроки, они интересные, но это все-таки больше как дополнительный материал.

Особенно трудно приходится учителям, кто был уже на пенсии и кого мы уговорили выйти работать, так как нет педагогов. Тем, кому уже 65. Они и в этих условиях работают по-старому: им собирают тетради классные руководители и родители, с детьми они общаются письменно.

Минус нового формата в том, что не хватает интернета, и многие дети не могут еще работать в компьютере. А из плюсов – в больших классах, где по 30 детей, сейчас нет проблем с дисциплиной. Но выбора у нас все равно нет. Мы уже ко всему привыкли: и к ЕГЭ, и к ВПР, и к ОГЭ. Освоили компьютеры, мультимедиа, электронные доски, освоим и это.

Учителя "удобно устроились"

– Учителя тоже люди. У нас тоже есть семьи, дети, мы тоже устаем, – напоминает учитель математики из Бийска Татьяна Петровна. – В таких условиях и нам очень трудно работать. Особенно с подростками восьмых-девятых классов. У детей практически нет ни самодисциплины, ни ответственности. Это тот период, когда родители уже почти не влияют на детей. Задания выполняют как попало, могут отправить уже почти ночью, и уже через пять минут: "А вы еще не проверили?" или "А почему у меня неправильно? Я же правильно написал". В итоге сидишь весь день и весь вечер на телефоне, объясняешь каждому индивидуально. И что объясняешь? Новых тем почти не даем, пока только повторяем. Но и родители учеников тоже считают возможным позвонить мне в десять вечера и начать возмущаться тем, что "на носу экзамены" а учителя "удобно устроились" и не хотят учить их чадо. Так вы спросите у своего чада, открывал ли он на этой неделе учебник? И почему он даже не подключается к моим консультациям?

Я все понимаю: дети не умеют самостоятельно учиться, родители забыли школьную программу, интернет виснет, "Сетевой регион" не работает, у вас работы много. Но вот такие у нас сейчас условия, когда трудно всем. Дорогие родители, поймите, что учителя стараются сделать все возможное, чтобы ваши дети учились, но и на вашу поддержку мы тоже рассчитываем. Поэтому давайте взаимодействовать, а не ругаться.

СанПин установлены требования к объему домашних заданий, согласно которым затраты времени на выполнение "домашки" не должны превышать:

во 2-3 классах – 1,5 ч (на один предмет не более 15 минут);

в 4-5 классах – 2 ч (на один предмет не более 20 минут);

в 6-8 классах – 2,5 ч (на один предмет не более 20-25 минут);

в 9-11 классах – до 3,5 ч (на один предмет не более 25-30 минут).Режим удаленного образования в Алтайском крае продлится предварительно до 30 апреля. "Может быть, мы стоим сейчас на пороге новой реальности и новых подходов. И вскоре узнаем о преимуществах, которые дает системе образования дистанционная форма обучения и не дает очная", – подчеркнул губернатор Алтайского края, комментируя 16 апреля новый формат обучения. Также Виктор Томенко подтвердил, что досрочного окончания учебного года не планируется, а это значит, что занятия продлятся до 30 мая. Только выпускники 9-х и 11-х классов будут учиться до 7 июня, чтобы подготовиться к экзаменам.



В школах Алтайского края в 2020 году занимаются 275 тысяч детей.