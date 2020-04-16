Опубликована новая видеозапись издевательств над заключенными в кузбасском СИЗО

Организация "Сибирь Правовая" опубликовала видеозапись с издевательствами над одним из заключенных СИЗО № 4 в Анжеро-Судженске, сообщает "Тайга. Инфо". Предполагается, что этот эпизод мог произойти в то же время, что и события, о которых amic.ru писал в январе.

На записи видно, как один из сотрудников заставляет заключенного приседать и бьет по затылку. После этого молодого человека заставили отжиматься, а надзиратель давил ему кулаком в спину. На фоне происходящего в камере проводят обыск.

2 января в Сети появилось видео, на котором сотрудники СИЗО избивали заключенных, которые выходили из камеры. В СК уточнили, что эти события происходили в 2017 году. После публикации Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве сообщили, что личности причастных к инциденту установлены.