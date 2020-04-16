Томенко рассказал, как переживает режим самоизоляции без спорта и парикмахерской

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, отвечая на вопросы журналистов 16 апреля, рассказал, как лично переживает режим самоизоляции. Несмотря на то, что ему приходится ходить на работу, его семья соблюдает самоизоляцию, а он следует мерам предосторожности.

"Я по необходимости хожу на работу и возвращаюсь с нее со всеми мерами предосторожности. А семья моя изолировалась, как и остальные законопослушные и дисциплинированные граждане нашей страны и жители региона, сидит и ждет меня с работы. Потом мы дома общаемся", – поделился губернатор.

Для него введенные ограничения не прошли бесследно, так как спортивные тренировки теперь в прежнем режиме не проходят. "Что касается спорта, то с ним все стало сложнее. Все закрыто, поэтому дома какая-то зарядка или небольшой набор упражнений для собственной поддержки. Надеюсь, ситуация эта закончится, и мы вернемся к нормальной работе, спорту и жизни", – отметил Томенко.

На вопрос журналистов о том, где же он теперь стрижется, когда парикмахерские не работают, глава региона с улыбкой ответил: "Вот сижу обрастаю вместе со всеми".

По его словам, сейчас надо немного потерпеть и подождать, когда все нормализуется. "Для того чтобы преодолеть это заболевание и эпидемию, надо на время делать то, против чего мы все выступали, что не пропагандировали. Это разобщение, социальная дистанция и минимальная активность. Это путь, чтобы побороть болезнь. Будем здоровы, будем живы, наверстаем все дальше", – подытожил глава региона.

Напомним, в Алтайском крае действует режим повышенной готовности. В регионе уже выявили 48 зараженных (по данным на 16 апреля). Большинству организаций губернатор разрешил вернуться к работе, но только с ограничениями.