Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что не понимает реакции СМИ и стиля подачи информации относительно отпуска министра социальной защиты региона Натальи Оськиной. Чиновница в середине марта на две недели улетала на отдых в Таиланд. В это время в азиатской стране уже были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

Оськина вернулась в Барнаул 27 марта, после чего прошла обязательную 14-дневную самоизоляцию. На этой неделе она уже приступила к работе.

"Наталья Владимировна улетела, когда никто не представлял, что произойдет далее. Случился несчастный случай, который постиг тысячи наших земляков. Вернувшись, она прошла карантин, сдала тесты и приступила к работе. Министерство в отсутствие руководителя работало исправно, решало все вопросы. Наталья Владимировна всегда была на связи и в курсе дел. Все решения, которые мы намечали, они реализуются", – заверил глава региона.

В заключение губернатор подчеркнул, что лично согласовывал отпуск министра и давал согласие на выезд за рубеж. "Задним умом все крепки, но кто тогда, в середине марта, мог предположить, на пороге каких событий мы находимся", – добавил Томенко.