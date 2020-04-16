Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что не понимает реакции СМИ и стиля подачи информации относительно отпуска министра социальной защиты региона Натальи Оськиной. Чиновница в середине марта на две недели улетала на отдых в Таиланд. В это время в азиатской стране уже были выявлены случаи заболевания коронавирусом.
Оськина вернулась в Барнаул 27 марта, после чего прошла обязательную 14-дневную самоизоляцию. На этой неделе она уже приступила к работе.
"Наталья Владимировна улетела, когда никто не представлял, что произойдет далее. Случился несчастный случай, который постиг тысячи наших земляков. Вернувшись, она прошла карантин, сдала тесты и приступила к работе. Министерство в отсутствие руководителя работало исправно, решало все вопросы. Наталья Владимировна всегда была на связи и в курсе дел. Все решения, которые мы намечали, они реализуются", – заверил глава региона.
В заключение губернатор подчеркнул, что лично согласовывал отпуск министра и давал согласие на выезд за рубеж. "Задним умом все крепки, но кто тогда, в середине марта, мог предположить, на пороге каких событий мы находимся", – добавил Томенко.
Комментарии
У госслужащих не должно быть передних и задних умов , у них должен быть просто ум и умение оценивать ситуацию (логично мыслить ) .Если этого нет , то им не место на госслужбе .Вся беда России в том , что нет профессионалов на гос местах - только выскочки ( якалы) и свояки .
Задним умом все крепки, но кто тогда, в середине марта, мог предположить, на пороге каких событий мы находимся", — добавил Томенко
Зря он это сказал, люди с меньшей зарплатой, чем у него, могли предположить. Тем более что предположить в середине марта было нетрудно. Если на таких должностях у нас сидят люди, которые не способные предвидеть не самую скрытую угрозу, то чувствуешь себя не очень защищенным. Может туда надо кого подальновидней?
Так себе оправдание - для простого обывателя сойдет, конечно. А вот руководитель и политик, тем более столь высокого ранга, должен уметь предвидеть на три шага вперед. оськина вот сообразила же у самого губернатора добро на поездку попросить и не постыдилась потом публично об этом рассказывать, тем самым переложив ответственность на ВП и просто его подставив. Он теперь вынужден разводить руками и оправдываться, а она даже не извинилась. Еще и компенсацию получила неслабую в виде оплаты двухнедельного больничного. И - был ли повод оформлять больничный? - отдельный и не менее любопытный вопрос!
16.04.2020 15:34
гость
им есть с кого брать пример
и разводить руками.
впоследствии считать убытки.
нет дара предвидения.
не руководители,так менеджеры среднего звена.
спрыгнул со скалы- герой.
нарукавники и очки,счёты и конторка.
дебет и кредит.
миллиард туда,миллиард сюда.
Во-первых, почему чиновники отдыхают в Тайланде, а не в крыму, сочи или на алтае? А во-вторых зачем нам такие недалёкие чиновники, которые вперед на 2 дня не в состоянии подумать
В середине марта уже выстроилась очередь в авиакомпании для оформления возврата билетов.
В середине марта, разумные люди, уже начали искать цивилизованные пути эвакуации из азиатских стран, так как стоимость билетов на перелеты в некоторых случаях подскочила в разы. Предвидеть развитие ситуации - это одна из основных характеристик руководителя, тем более главы региона. Лучше бы Томенко промолчал...
Умно ли -неумно ли он сказал, он просто от нападок ее защищал. Тут уж как получилось. Женщина она не страшная, а может даже и добрая душой поэтому можно встать и на защиту. А теперь расходимся, а то вы и ее до доминиаканки осудите, вам дай волю с потрохами сожрете.
"Российская газетаРоссийская газета
В Новосибирской области закроют кладбища, церкви и рынки
4:222:504:140:481:11
С 18 апреля в Новосибирской области будут закрыты для посещения кладбища и церкви, а на следующий день прекратят работу рынки. Согласно постановлению главы региона, эти меры будут касаться всех населенных пунктов, численность жителей в которых превышает 23 тысячи человек." (с)
Чем ответите соседям,Виктор Петрович? Любым умом.
16.04.2020 16:03
- гость
странно- на защиту,вчерашней,,погорелицы с четырьмя детьми"Томенка,не обратил внимания и промолчал,а туристку- отпускник пожалел.
Виктор Петрович, в данном случае должна присутствовать обычная адекватность и ответственность за свои хотелки, за рискованные вояжи в зону повышенной вирусной опасности, где стрелки индикации опасности ушли в красный сектор.
Народ , надо спокойней к этим ,, концертам'' подходить,далее еще будет в стране интереснее с управленцами , сменились поколения , а что мы взрастили .Как мы возмутились сносом памятника Коневу в Праге , согласен , но всего лиш десяток лет мы у себя так же варварски за шею удавкой веревки сбросили Дзержинского в Москве и далее пошел снос всего и вся , пример заразителен .Общество ,которое не чтит свою историю ,не имеет будущего , мудрые слова . Поэтому , не предвидели , не увидели ,это лиш отговорка, как можно это не предвидеть , когда вовсю с этой заразой шла борьба в Китае.
Домининикана улетала в феврале! а минситр в середине марта! в это время уже ввели самоизоляцию для прилетевших и были рекомендации Роспотребнадзора даже простым самертным не летать за бугор!
Мы же не в вакууме находимся. О новой болезни уже в феврале было широко известно. Все списывались с друзьями и родственниками из других стран, они рассказывали о появлении вируса в Европе. Рядом с нами Китай. Неужели чиновники не знали, что там происходит.
Как раз по причине отмены китайцами и европейцами поездок в Таиланд и т.п, туры стали стремительно дешеветь. Весь мир отменил путешествия, а наши наоборот, поехали за заразой. Конечно, радует, что Оськина не заболела. Но из-за её карантина нанесен прямой ущерб государству.
Даже, предполагаю, Оськина неспроста поставила Томенко в известность о загранпоездке. Понимала, что «дело пахнет керосином». Переложила ответственность на него. Он же легкомысленно отпустил. О чём это свидетельствует, как вижу я? Зажигаются сигнальные огни, внимание, человек не способен адекватно оценить ситуацию, поэтому принимает неверные решения.
Похвально его занятия спортом в свободное время, но событиями в мире тоже надо интересоваться, самому СМИ читать, а не то, что подсунут референты.
уже вовсю везде была эпидемия, да за такие высказывания, его сразу в отставку надо. с Оськиной и Поповым, если у него нет дальновидности, зачем он на этом месте?!
Только начала хорошо думать о томенко, как эта чиновница вылезла...
Ну как всегда. Человек в карантине отсидел, никого не заразил, работа работалась, я не понимаю, зачем такой заголовок и продолжение травли?
Хотя, что говорить, люди готовы расправиться с каждым заразившимся, что с доминиканкой, что с другими...
Ой, ой,ой. Лучше бы промолчал, уже все давно перестали обсуждать Оськину. То есть мы, простые люди, уже тогда понимали, что нужно сидеть ровно и не мечтать о путешествиях за границу в связи с короновирусом, уже стремительно шагавшим по планете. А человек, наделенный властью, говорит, что не предвидел такого варианта развития событий. Тут даже не смеяться- плакать хочется.
Вообще ничего не понимаю, чем дальше распространяется вирус, тем в городе у нас все больше и больше народа, контроль ослаблен, как то это неправильно
Держитесь, Наталья Владимировна!
Травят всех, о ком только узнают, что был заграницей или на карантине сидит.
Например
Всем жителям посёлка Центральный посвещается! Дорогие жители, семья Д**к вернулась из страны Вьетнам остров Фукок 16 марта 2020 года, до введения карантина !!!! Им не был предписан карантин !!! В данной стране на тот момент не было зафиксированного ни одного случая заражения COVID-19! Для тех кто распускает лживые слухи о моей семье прошу ознакомиться со статьей ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих). Заявление в соответствующие органы на человека кто устраивает распространение подобных слухов уже направлено ! По элементарным подсчетам с момента их возвращения в страну прошло уже 24 дня ни каких симптомов у них нет ! Для тех у кого остались сомнения РОСПОТРЕБНАДЗОР вам в помощь +7 (3852) 24-29-96 всю информацию кому положен карантин вы можете уточнить здесь! Берегите себя и своих близких !
Да что далеко ходить, что в адрес тех, кто с Казахстана сейчас возвращается на Родину-матушку
А потом значит удивляются, как же в Германии случился фашизм.
И эти люди хотят штрафовать нас за то, что мы гуляем в одиночестве на пустой улице? Ха!!! Чиновник должен на своём примере показывать, как быть ответственным.
16.04.2020 16:25
Астановитесь,,Ну как всегда."
ее,Оськину- палками гнали в отпуск?
отдохнула на курорте,за свой счет- вернулась.
еще отдохнула две недели,но уже за наш счёт.
молодец.
,,работа работалась.."- так на кой она нужна,если она отдыхает,а работа работается?
Хм
"Тут даже не смеяться- плакать хочется"
Вы не там проблему увидели. Проблема в тех, кто вернулся молчком и наоставлял везде коронавируса, который и вылазит теперь по краю.
В такой ситуации люди должны признавать свои ошибки, покидать госдолжность и оплачивать государству неустойку за свою нетрудоспособность и потерю репутации власти
Люди, остановитесь! почему все такие злые стали? Что напали на человека,? В рервую очередь смотрите за собой! Сколько у нас нарушивших карантин в АК? Сотни! И кто они?....
Рука руку моет!
Давайте найдём другую тему для трепа, человек давно пора в покое оставить. Вернулась, здорова,работает. И так проблем хватает.
16.04.2020 16:33
- гость
на 24 марта,во Вьетнаме было зарегистрировано 134 заражённых,дальше поищите сами.
,,Википедия"
Гостю 16:34
А что безответственного то? Она дома сидела в отличие от тех, кто молчком приехал и чихиал и кашлял на всех. Что у нас за мрак творится? Если только не дай бог начнешь кашлять и чихать, надо сидеть тихо и молиться, чтобы ухудшения не было, а то показательно увезут в больницу, а когда приедешь, будут всякие сюрпризы типа подожженой двери или разбитых окон...
У нас сейчас в крае каждый четвертый зараженный - медик. До ситуации с Оськиной можно было бы подумать, что ничего в этом опасного нет, Губернатор ситуацией с защищенностью медиков владеет. А после ситуации с Оськиной лезет мысль, что опасность есть, просто Губернатор не может ее предвидеть
16.04.2020 16:44
пост
И что? Это повод травить семью всем Центральным посёлком?
А та бедная женщина из Заринска, у которой мужа по ошибке приехали проверять вынуждена в соцсетях везде писать, чтобы прекратилась травля.
А тем, у кого корону в маленьких селах находят я вообще не завидую, хоть бы дом не сожгли
Этого чиновника, и всю эту, мягко говоря, братию, ждёт ещё масса сюрпризов из категории "задним умом".
А в чем заключается необходимость чиновнику ехать во время пандемии в страну с неблагополучной вирусной обстановкой? Это жизненно важно???
Полная безответственность.
Чиновник - это не бизнесмен, чиновник работает только на благо общества и думать должен о людях и их проблемах в первую очередь. А у нас все наоборот.
Кстати, а как дела с масками, где купить?
Министр Оськина, министр спорта ... - все министры. Сделать управлениями.
аминь 16.04.2020 16:35
И что, плох тот начальник, у которого всё без него разваливается.
16.04.2020 16:49
Гость
В нашем 21-м веке, тех, кому надо молится, нужно в больницу везти слабоумие править
16.04.2020 17:15
- гость -
Вы путаете понятие "безответственность"
Вернуться из шопинга по Италии и идти на работу чихая и кашляя - это безответственность.
Вернуться из Америки и ехать в людное место и устраивать концерт, а потом загреметь в реанимацию с короной - это безответственность
А соблюдать карантин - это не безответственность
16.04.2020 17:19
И что, плох тот начальник, у которого всё без него разваливается
Начальник, который на пару недель вперед не видит, тоже хреновый. Особенно, когда почти все вокруг видят
16.04.2020 16:25
Астановитесь
Ну как всегда. Человек в карантине отсидел, никого не заразил, работа работалась, я не понимаю, зачем такой заголовок и продолжение травли?
Хотя, что говорить, люди готовы расправиться с каждым заразившимся, что с доминиканкой, что с другими...
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Была информация, что заболела работница больницы, которая принимает одежду поступающих пациентов. Не знаю, как называется её должность. Но вряд ли зарплата была больше МРОТ. Теперь будет на больничном примерно месяц, получит за это свой МРОТ. Предположительно, Оськина за 2 недели карантина будет иметь примерно 100 000рублей.
16.04.2020 17:13
,,И_что.."
может и травят так же-как вы,,информацию" подаёте?
не совсем точно.
пол года чехарды с льготными лекарствами . кто-нибудь из с"задним умом" понес ответственность? может нужно больше отрабатывать свои должностя, а не шляться по заграницам и не искать себе приключения на заднее место. если подчиненные справляются без министра и все вокруг хорошо и красиво может сократить половину а высвободившиеся средства направить на приобретение лекарств. А главному чиновнику лучше бы вообще не оправдываться - неубедительно.
Ну так то да, продлила себе отпуск на 2 недели на халяву. Не, с точки зрения закона, претензий нет. Тут с точки зрения этики не все идеально