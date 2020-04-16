За сутки в России коронавирусом заразились 3 448 человек

На 16 апреля в России подтвердили 3 448 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся теперь составляет 27 938 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Большинство случаев заражения, как и раньше, зарегистрировано в Москве – 1 370. Оперштаб отмечает, что впервые с начала пандемии COVID-19 количество новых заболевших за сутки снизилось.
Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 232 жителей. За последние сутки от COVID-19 скончалось 34 человека, выздоровело – 318, общее число выписанных из больниц теперь составляет 2 304 человека.
Напомним, что за прошедшие сутки в Алтайском крае не выявили новых случаев заболевания COVID-19. На данный момент в крае зарегистрировано 48 инфицированных, трое из них уже были выписаны из больниц. Коронавирус есть во всех регионах страны, кроме Республики Алтай.
Комментарии
Вполне вероятно, что с верху уже спустили планы по снижению заболеваемости (а кто не выполнит - "партбилет на стол" и скоро начнём "выходить на плато". Ведь чтобы на него выйти, надо что-то делать, кроме как говорить.
Количество заболевших в стране все равно стремительно растет
Посмотрел карту, Россия единственная страна, где количество заболевших за сутки увеличивается. В США и Европе суточный прирост снижается, только у нас растет
16.04.2020 15:51
гость
"Оперштаб отмечает, что впервые с начала пандемии COVID-19 количество новых заболевших за сутки снизилось."