За сутки в России коронавирусом заразились 3 448 человек

На 16 апреля в России подтвердили 3 448 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся теперь составляет 27 938 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Большинство случаев заражения, как и раньше, зарегистрировано в Москве – 1 370. Оперштаб отмечает, что впервые с начала пандемии COVID-19 количество новых заболевших за сутки снизилось.

Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 232 жителей. За последние сутки от COVID-19 скончалось 34 человека, выздоровело – 318, общее число выписанных из больниц теперь составляет 2 304 человека.

Напомним, что за прошедшие сутки в Алтайском крае не выявили новых случаев заболевания COVID-19. На данный момент в крае зарегистрировано 48 инфицированных, трое из них уже были выписаны из больниц. Коронавирус есть во всех регионах страны, кроме Республики Алтай.