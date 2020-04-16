Тайный покупатель. Российский министр попытался взять кредит для бизнеса и не смог

Министр экономразвития России Максим Решетников попытался тайно взять кредит под ноль процентов для малого бизнеса и не смог получить заем. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По словам Решетникова, он позвонил в "два крупнейших банка" и попробовал получить у них заем. Однако в одном ему сказали, что правительство еще не подписало распоряжение, а во втором предложили обратиться к ним за кредитом только в мае.

Министр отметил, что он связался с руководством банков и рассказал им о ситуации. По его мнению, одобрение выдачи кредитов на выплату зарплат удручает: из 3,5 тысячи обращений предпринимателей на общую сумму 24 миллиарда выдано лишь 400 миллионов рублей и только 1,1 миллиарда одобрен.

Как ранее сообщал amic.ru, проблема была признана и Владимиром Путиным на совещании с правительством 15 апреля. Он поручил упростить доступ бизнеса к льготным кредитам и распространить данную программу на средние и крупные предприятия. Кроме этого, малым и средним компаниям государство выплатит по 12 тысяч рублей безвозмездной помощи на каждого сотрудника.